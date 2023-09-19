Минобороны сообщило об уничтожении диверсантов ВСУ в районе Днепра

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся переправиться через Днепр и закрепиться на островах для последующей высадки на левый берег, передает российское Минобороны.

«Выявленные разведкой и операторами БПЛА диверсионные отряды украинских боевиков уничтожены точным ударом, — отметили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

В опубликованном министерством видео показан полет реактивных снарядов систем «Солнцепек» с их попаданием и взрывами.

ТОС-1А «Солнцепек» предназначена для поражения живой силы, техники и фортификационных сооружений с помощью термобарических боеприпасов калибра 220 мм. Эти снаряды распыляют горючее вещество и подрывают получившееся газовое облако.

Левый берег Днепра в Херсонской области находится под контролем России, а правый, где расположен Херсон, контролирует Украина. В ноябре прошлого года российские войска были отведены с правого берега, а два моста, которые соединяли берега Днепра — Антоновский и в районе Каховской ГЭС, — были взорваны.

С конца июня власти Херсонской области регулярно сообщали о неудачных попытках ВСУ высадиться и закрепиться у Антоновского моста. Так, 20 июля группировка российских войск «Днепр» пресекла попытку украинских диверсантов переправиться через реку, уничтожив три быстроходные лодки с военными.

В августе украинская армия безуспешно попыталась ночью высадить десант с двух катеров на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря.

«Военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили лодки при попытке причалить, находящиеся на них боевики оказалась в воде. Некоторые пытались вплавь вернуться на правый берег, но под плотным артиллерийским и стрелковым огнем не доплыл никто», — отметил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.