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Военная операция на Украине ,  
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В США заявили о близости Киева к истощению запасов критических вооружений

Кирби: Украина близка к истощению запасов критически значимых вооружений
Сюжет
Военная операция на Украине

Украина из-за отсутствия американской помощи приближается к истощению запасов некоторых вооружений, в том числе средств ПВО, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Есть некоторые боеприпасы, которых у них в достатке, которых хватит на следующие два-три месяца. А есть другие, которых на столько времени им не хватит. <...> Многое зависит от того, что делает Россия и от чего им приходится защищаться», — сказал он.

По его словам, если США откажутся от поставок оружия Украине, некоторые западные страны могут последовать примеру Вашингтона. «Мы можем ожидать, что некоторые страны будут принимать сигналы от США. Если мы сворачиваемся, не получаем финансирования и решаем, что мы больше не предоставляем ничего Украине, можно определенно будет увидеть другие страны, которые захотят последовать этому примеру», — заявил Кирби.

Он также отметил, что президент США Джо Байден на предстоящей встрече с лидерами конгресса вновь подчеркнет «острую необходимость» в отправке вооружений на Украину. «Как вы знаете, последний пакет военной помощи был 27 декабря. После него не было новых, и не будет, пока нам не поступит финансирование. И война не закончилась от того, что прекратилась наша помощь», — добавил представитель Белого дома.

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Политика
Фото:Van Den / Shutterstock

Республиканцы в прошлом году отказались голосовать за предложенный администрацией Байдена бюджет, в который был включен $61 млрд для помощи Украине. Они требовали, чтобы Белый дом выделил средства и на обеспечение безопасности американской границы на юге, а также ужесточения миграционного законодательства. До ухода на рождественские каникулы две главные партии так и не смогли договориться.

11 января Кирби сообщил, что США прекратили поставку оружия и военной техники Украине в связи с исчерпанием средств от конгресса на эти цели. В конце декабря 2023 года США выделили Украине последний пакет помощи на $250 млн.

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Украинская армия начнет отступать без западной поддержки, предупреждал президент Владимир Зеленский. Киев не составлял резервный план на случай прекращения помощи и рассчитывает на продолжение поставок, говорили в украинском МИДе.

Российская сторона неоднократно заявляла, что оказываемая западными странами помощь Украине лишь затянет конфликт и не повлияет на достижение Москвой поставленных целей в ходе военной операции. Глава государства Владимир Путин в начале января назвал Запад противником России. По его словам, западные страны планируют «уничтожить российскую государственность» и «добиться стратегического поражения России на поле боя», тем самым решив свои вопросы с помощью Украины.


 

Теги
поставки оружия США Джон Кирби Военная операция на Украине
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