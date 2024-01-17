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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде спустя четыре часа отменили сигнал ракетной опасности

Мэрия: ракетная опасность в Белгороде отменена
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Силантьев / ТАСС
Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

В Белгороде отменили ракетную опасность, сообщила мэрия в телеграм-канале. Предупреждение действовало с 2:31 до 7:02 (мск). Жителей просили оставаться дома и не приближаться к окнам.

Минобороны сообщило, что в регионе около 2:40 сбили семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре беспилотника самолетного типа. Губернатор Вячеслав Гладков написал о повреждении жилого дома, возгорании в хозпостройке и отключении света в одном из поселков.

В 5:20 мск глава региона сообщил, что системы ПВО сработали снова, сбито несколько воздушных целей. После этого в военном ведомстве отчитались о перехвате четырех снарядов РСЗО RM-70 Vampire и двух дронов.

Белгородская область с начала военной операции подвергается обстрелам и атакам беспилотников.

Над Белгородской областью сбили семь ракет «Ольха»
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Фото:Евгений Силантьев / ТАСС

Центр Белгорода подвергся массированному артиллерийскому обстрелу 30 декабря 2023 года. Тогда погибли 25 человек, в том числе пять детей, свыше ста были ранены.

Кроме того, повреждения получили более 20 многоквартирных домов, много коммерческих объектов, около ста машин. Гладков назвал это «самыми тяжелыми последствиями за последние два года».

В январе обстрелы продолжились. Тогда жителям предложили выехать на окраину области — в Старый Оскол и Губкин, а детей по запросам родителей решили отправить на каникулы в другие российские регионы.

Теги
Белгород Воздушная тревога Белгородская область обстрел
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