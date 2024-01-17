В Белгороде спустя четыре часа отменили сигнал ракетной опасности

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В Белгороде отменили ракетную опасность, сообщила мэрия в телеграм-канале. Предупреждение действовало с 2:31 до 7:02 (мск). Жителей просили оставаться дома и не приближаться к окнам.

Минобороны сообщило, что в регионе около 2:40 сбили семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре беспилотника самолетного типа. Губернатор Вячеслав Гладков написал о повреждении жилого дома, возгорании в хозпостройке и отключении света в одном из поселков.

В 5:20 мск глава региона сообщил, что системы ПВО сработали снова, сбито несколько воздушных целей. После этого в военном ведомстве отчитались о перехвате четырех снарядов РСЗО RM-70 Vampire и двух дронов.

Белгородская область с начала военной операции подвергается обстрелам и атакам беспилотников.

Центр Белгорода подвергся массированному артиллерийскому обстрелу 30 декабря 2023 года. Тогда погибли 25 человек, в том числе пять детей, свыше ста были ранены.

Кроме того, повреждения получили более 20 многоквартирных домов, много коммерческих объектов, около ста машин. Гладков назвал это «самыми тяжелыми последствиями за последние два года».

В январе обстрелы продолжились. Тогда жителям предложили выехать на окраину области — в Старый Оскол и Губкин, а детей по запросам родителей решили отправить на каникулы в другие российские регионы.