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Военная операция на Украине ,  
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Более двух тысяч детей из Белгорода отправили на отдых из-за обстрелов

Мэрия: более 2 тыс. детей из Белгорода отправили в другие регионы на отдых
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: beladm31 / Telegram
Фото: beladm31 / Telegram

На фоне регулярных обстрелов в детские лагеря в других регионах России отправлены более 2 тыс. детей из Белгорода, сообщила мэрия города в телеграм-канале.

Детей приняли в Воронежской, Калужской, Липецкой, Ярославской, Пензенской, Тамбовской и Тульской областях. Они пробудут на отдыхе 21 день.

В мэрии уточнили, что в пути заболели 17 детей, у большинства ОРВИ. Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил о десяти заболевших детях, шестеро из них — в Пензенской области.

Ранее принять школьников в детские лагеря согласились в четырех областях — Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской. Гладков 8 января сообщил, что поступило 1,3 тыс. заявок на вывоз детей из региона.

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Общество
Общеобразовательное учреждение города Белгорода

Центр Белгорода подвергся массированному артиллерийскому обстрелу 30 декабря 2023 года. Тогда погибли 25 человек, в том числе пять детей, свыше ста получили ранения.

В январе обстрелы продолжились, тогда жителям предложили выехать на окраину области — в Старый Оскол и Губкин, а детей по запросам родителей решили отправить на каникулы в другие российские регионы.

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Теги
Белгород Белгородская область обстрелы детский лагерь Дети
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