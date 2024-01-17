В Белгороде объявили ракетную опасность

ПВО сбили ракет РСЗО «Ольха» над Белгородской областью, в городе объявлена ракетная опасность. В одном из поселков региона пропал свет, поврежден жилой дом

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

В Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщила мэрия в телеграм-канале.

«РСЧС предупреждает жителей Белгорода о ракетной опасности. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Сбито семь беспилотников над Белгородом и Белгородским районом, пострадавших предварительно нет, отчитался губернатор Вячеслав Гладков. В жилом доме повреждены окна и кровля, начался пожар хозпостройки, в одном из поселков пропал свет. «Пожарный расчет и оперативные службы выехали на место», — добавил Гладков.

Минобороны позднее сообщило о семи сбитых ракетах системы РСЗО «Ольха» и четырех беспилотниках. Атака была пресечена около 2:40 мск, уточнило ведомство.

С начала военной операции на Украине Белгород и Белгородская область не раз подвергались обстрелам. По подсчетам белгородского издания «Фонарь», за время конфликта погибли 96 белгородцев. Самую серьезную атаку совершили 30 декабря, в результате удара ВСУ ракетами «Ольха» и снарядов, выпущенных из чешских РСЗО Vampire, погибли 25 человек, более ста были ранены. Обстрелы продолжились 2 января, тогда один человек погиб: он ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. Семь квартир и 64 частных дома получили повреждения. В ночь на 4 января в регионе сбили десять ракет «Ольха», пострадали двое жителей Белгорода. В ООН осудили неизбирательные нападения на гражданские объекты.

10 января в Белгороде объявляли сигнал авиационной опасности, который действовал около полутора часов. Впоследствии в городе выставили железобетонные блоки с двойным армированием с надписью «Укрытие» крупными буквами.

«Всего уже в плане более 400 остановок из железобетона, из песка и из модульных конструкций», — уточнил Гладков. По его словам, испытания конструкций прошли успешно, он призвал жителей города высказывать пожелания и советы, в каких местах их лучше устанавливать.