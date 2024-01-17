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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении ракет и дронов в Белгородской области

Минобороны: в Белгородской области сбиты семь ракет и четыре украинских дрона
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородской области сбиты украинские ракеты и беспилотники, сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО семь ракет и четыре украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Белгородской областью», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ВСУ атаковали регион с применением ракет РСЗО «Ольха» и беспилотников самолетного типа, а перехват произошел в районе 2:40 мск.

В Белгороде объявили ракетную опасность
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Фото:Евгений Силантьев / ТАСС

В ночь на 17 января мэрия Белгорода объявила ракетную опасность и призвала жителей города оставаться дома и не приближаться к окнам. Позднее губернатор Вячеслав Гладков написал в телеграм-канале об уничтожени беспилотников и добавил, что в результате атаки повреждения получил жилой дом, начался пожар в хозяйственной постройке, а в одном из поселков отключился свет.

10 января в Белгороде объявлялся сигнал авиационной опасности, он продлился примерно полтора часа. 

После начала военной операции на Украине Белгородская область не раз подвергалась обстрелам. По данным регионального издания «Фонарь», за время конфликта погибли 96 жителей области.

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Теги
Белгородская область ракеты дроны ПВО Белгород
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