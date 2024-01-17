Над Белгородской областью во второй раз за ночь сработала ПВО

В Белгородской области средства противовоздушной обороны уничтожили несколько воздушных целей, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом снова работала наша система ПВО. Сбито несколько воздушных целей. По предварительным данным — пострадавших нет», — написал глава региона.

Он также отметил, что в Белгородском районе было повреждено остекление в нескольких домах.

Ранее Минобороны сообщило, что ПВО сбили в Белгородской области семь ракет и четыре беспилотника, запущенных со стороны Украины. Атака ВСУ с использованием ракет РСЗО «Ольха» и дронов самолетного типа была пресечена около 2:40 мск.

Гладков писал о повреждении жилого дома, возгорании в хозпостройке, а также отключении света в одном из поселков.

С начала военной операции Белгородскую область и сам Белгород регулярно обстреливают ВСУ. Последний раз сигнал авиационной опасности в столице региона объявляли 10 января. После массированного удара по центру города 30 декабря, в результате которого погибли 25 человек, в Белгороде установили железобетонные укрытия.