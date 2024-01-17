 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Белгородской областью во второй раз за ночь сработала ПВО

Губернатор Гладков: в Белгородской области сбиты несколько воздушных целей
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородской области средства противовоздушной обороны уничтожили несколько воздушных целей, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом снова работала наша система ПВО. Сбито несколько воздушных целей. По предварительным данным — пострадавших нет», — написал глава региона.

Он также отметил, что в Белгородском районе было повреждено остекление в нескольких домах.

В Белгороде объявили ракетную опасность
Политика
Фото:Евгений Силантьев / ТАСС

Ранее Минобороны сообщило, что ПВО сбили в Белгородской области семь ракет и четыре беспилотника, запущенных со стороны Украины. Атака ВСУ с использованием ракет РСЗО «Ольха» и дронов самолетного типа была пресечена около 2:40 мск.

Гладков писал о повреждении жилого дома, возгорании в хозпостройке, а также отключении света в одном из поселков.

С начала военной операции Белгородскую область и сам Белгород регулярно обстреливают ВСУ. Последний раз сигнал авиационной опасности в столице региона объявляли 10 января. После массированного удара по центру города 30 декабря, в результате которого погибли 25 человек, в Белгороде установили железобетонные укрытия.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область ПВО Белгород
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении ракет и дронов в Белгородской области
Политика
В Белгороде объявили ракетную опасность
Политика
Более двух тысяч детей из Белгорода отправили на отдых из-за обстрелов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 95,6 (-0,47) Инвестиции, 16 янв, 16:43 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 87,65 (-0,03) Инвестиции, 16 янв, 16:43
Apple впервые обошла Samsung по количеству продаж смартфонов Технологии и медиа, 06:18
Эксперты сообщили о 240 млн номеров телефонов, утекших в интернет Технологии и медиа, 06:14
Над Белгородской областью во второй раз за ночь сработала ПВО Политика, 05:48
«Трансмашхолдинг» заявил о готовности производить стоячие вагоны метро Технологии и медиа, 05:23
Макрон пообещал передать Украине ракеты SCALP и «сотни бомб» Политика, 05:10
Airbus отменил поставку самолетов Ирану Политика, 04:52
Турецкие банки начали массово отказываться от работы с российскими Бизнес, 04:25
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
США спрогнозировали шаги Китая перед инаугурацией президента Тайваня Политика, 04:07
Минобороны сообщило об уничтожении ракет и дронов в Белгородской области Политика, 03:38
МВФ увидел импульс для роста мировой экономики Экономика, 02:52
США снова причислят хуситов к террористам Политика, 02:50
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 02:45
США не запланировали новые пакеты помощи Украине Политика, 02:12
Министры Ирана и Пакистана встретились после ударов Тегерана Политика, 01:56