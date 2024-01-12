Военные США рекомендовали коммерческим судам избегать пролива близ Йемена

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Объединенные морские силы (Combined Maritime Forces, CMF) под руководством США рекомендовали коммерческим судам избегать навигации в Баб-эль-Мандебском проливе у северо-восточного побережья Африки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Международной ассоциации независимых владельцев танкеров (International Association of Independent Tanker Owners, INTERTANKO).

В документе указано, что, по прогнозу военных, угроза для судоходства в регионе сохранится в течение нескольких дней.

Баб-эль-Мандебский пролив омывает берега Джибути, Эритреи и Йемена. Он соединяет Красное море с Аденским заливом Аравийского моря.

Представители западных стран неоднократно указывали на угрозу для коммерческого судоходства из-за атак йеменских хуситов на суда в Красном море. Они стали ответом на операцию Израиля в секторе Газа и ее поддержку отдельными государствами Запада.

В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Для атаки использовались авиация и атомная подлодка, с которой запустили крылатые ракеты «Томагавк», писал Reuters.

Целями стали более 60 объектов: системы ПВО, радары, склады и места запуска беспилотников и ракет, сообщили в Центральном командовании США. Агентство Saab писало, что атакам также подверглись международные аэропорты. Хуситы сообщили о пятерых погибших повстанцах и еще шестерых раненых.

Великобритания и США назвали действия западных стран самообороной и ответом на атаки хуситов в Красном море. Движение настаивает, что атакует только израильские корабли и суда, идущие «в порты оккупированных территорий». Хуситы указывали на отсутствие угрозы для коммерческого судоходства.

Вместе с тем нападения на суда, не связанные с Израилем, также имели место, Так, например, хуситы сообщали об атаке на контейнеровозы датской Maersk. По этой причине многие судоходные компании изменили маршрут в обход западного африканского побережья, таким образом, увеличились время в пути, расход топлива и общие затраты на рейсы.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными с точки зрения международного права.