Посольство напомнило о рекомендации МИДа не посещать Йемен

Посольство после ударов США напомнило о рекомендации МИДа не посещать Йемен

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

МИД России с начала политического кризиса в Йемене рекомендовал россиянам не посещать страну, эти рекомендации остаются в силе, сообщили ТАСС в российском посольстве в республике.

«С начала военно-политического кризиса в Йемене МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в эту страну. Данные рекомендации остаются актуальными и по сей день», — сказали в дипмиссии.

Рекомендации МИДа действуют уже более десяти лет.

Собеседник агентства отметил, что сейчас в Йемене могут находиться несколько сотен российских граждан. К утру 12 января сведений о россиянах, пострадавших в результате ночных ударов США и Великобритании, в посольство не поступало, уточнил он.

РБК направил запрос в МИД РФ, также направил запрос в посольство России в Йемене

В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли удары по объектам хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене. Для атаки использовались авиация и атомная подлодка, с которой запустили крылатые ракеты «Томагавк», писал Reuters.

Целями стали более 60 объектов: системы ПВО, радары, склады и места запуска беспилотников и ракет, сообщили в Центральном командовании США. Агентство Saab писало, что атакам также подверглись международные аэропорты. Хуситы сообщили о пяти погибших повстанцах и еще шестерых раненых.

Премьер Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден назвали действия западных стран самообороной и ответом на атаки хуситов в Красном море, которые продолжаются с начала войны Израиля и палестинской группировки ХАМАС. Хуситы настаивают, что атакуют только израильские корабли и суда, идущие «в порты оккупированных территорий». Движение также указывало на отсутствие угрозы для коммерческого судоходства.

Вместе с тем нападения на суда, не связанные с Израилем, также имели место. Так, например, хуситы сообщали об атаке на контейнеровозы датской Maersk. По этой причине многие судоходные компании стали использовать маршрут в обход западного африканского побережья — таким образом увеличилось время в пути, а также расход топлива и общие затраты на рейсы.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными с точки зрения международного права.