Абрамченко заявила о деградации торговли России с Европой

Виктория Абрамченко (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Закрытие границы России с Финляндией — это часть непродуманной политики Евросоюза, однако это не нанесет ущерба российской экономике, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью «РИА Новости».

«Наша взаимная торговля с Европой просто деградировала, с Финляндией у нас взаимная торговля меньше $1 млн», — ответила она на вопрос, как закрытие границы с Финляндией может повлиять на экспорт российской продукции в другие страны.

Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией в 21:00 мск 15 декабря 2023 года. Они не будут работать до 14 января 2024 года. С 14 декабря в Хельсинки решили открыть два пропускных пункта — «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка» в Ленинградской области) и «Ниирала» («Вяртсиля» в Карелии), однако позже, после возобновления работы погранпунктов, вновь объявили о намерении закрыть их из-за наплыва беженцев.

Всего на границе России и Финляндии девять КПП. Хельсинки с 18 ноября постепенно закрыл их все.

Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет вопреки санкциям, увеличившись на 2,3% за год до €258,6 млрд. Такую оценку приводило «РИА Новости» на основе данных Евростата.

Импорт товаров из России в ЕС за тот же год вырос на 25% и достиг €203,4 млрд. Ввоз товаров из ЕС в Россию при этом снизился на 38,1%, до €55,2 млрд, — до минимума с 2005 года.

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За период с января по сентябрь 2023-го, по оценке Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт из России в Европу упал на 70% (с $216,7 млрд до $65,3 млрд). Ввоз товаров из Европы упал менее чем на 10% и составил $59,2 млрд.

При этом ФТС отмечала, что за тот же период Россия заметно нарастила объем торговли с азиатскими и африканскими странами. Так, экспорт в Азию вырос с $205,4 млрд до $226,6 млрд (на 10%), а в Африку — в полтора раза, с $10,1 млрд до $15,6 млрд. Вырос и импорт из этих регионов. Только на Азию на тот момент приходилось около 70% общего товарооборота России, следовало из данных службы.