 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лишь один кандидат в президенты Финляндии выступил против закрытия границ

В Финляндии только один кандидат в президенты высказался против закрытия границ
Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters
Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Только один из девяти кандидатов в президенты Финляндии высказался против полного закрытия границ с Россией, сообщила газета Helsingin Sanomat.

Исключением стала Ли Андерссон из «Левого союза», которая заявила, что выступает против полного закрытия КПП на российско-финской границе. Она считает, что Хельсинки должен соблюдать международные обязательства и положения Конституции даже в кризисных ситуациях.

«Финляндия должна обеспечить реальную возможность подачи заявления о предоставлении убежища и обеспечить соблюдение запрета на выдворение», — цитирует издание Андерссон.

Выборы президента в Финляндии пройдут 28 января 2024 года с возможным вторым туром 11 февраля. Среди кандидатов, помимо Андерссон, экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто (от партии «Зеленый союз») и Александр Стубб (от партии «Национальная коалиция»).

Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией с 21:00 мск 15 декабря. Они не будут работать до 14 января 2024 года. С 14 декабря в Хельсинки решили открыть два пропускных пункта — «Ваалимаа» (с российской стороны «Торфяновка» в Ленинградской области) и «Ниирала» («Вяртсиля» в Карелии), однако позже, после возобновления работы погранпунктов, вновь объявили о намерении закрыть их из-за наплыва беженцев.

Всего на границе России и Финляндии девять КПП. Хельсинки с 18 ноября постепенно закрыл их все.

В связи с ситуацией группа россиян и жителей Финляндии с двойным гражданством заявили о планах создать ассоциацию, чтобы добиться открытия КПП на границе с Россией. Первая задача объединения — открыть восточную границу. Тогда в обсуждении приняли участие около 50 человек.

Читайте на РБК Pro
Сегодня ты нужен, а завтра уволен: кто меняет офис на портфельную карьеру
Жую жевачку и расслабляюсь: как побеждает гроссмейстер Магнус Карлсен
Карьерная адаптивность: как понять, что она есть, и этим воспользоваться
«Баланс риска и прибыли неблагоприятен». Что ждет рынок США в 2024 году
Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Теги
Финляндия КПП президентские выборы закрытие границы
Материалы по теме
В Финляндии арестовали экс-командира «Русича» по новым подозрениям
Общество
США и Финляндия подписали соглашение о размещении в ней американских сил
Политика
В Финляндии прошел митинг из-за нового закрытия границы с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 98,58 (-0,18) Инвестиции, 19 дек, 17:08 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 90,09 (-0,33) Инвестиции, 19 дек, 17:08
Новая система оплаты парковки заработала на двух вокзалах в России Аutonews, 13:41
Минфин назвал доход по вкладам, с которого не возьмут налог Инвестиции, 13:41
Риелторы выявили самые популярные районы для покупки новостроек в Москве Недвижимость, 13:23
В Турции футболисты сломали нос судье во время матча Спорт, 13:20
Джонатан Мэйджерс больше не Канг: из-за чего разрушилась карьера актера Life, 13:19
Российский телеканал выкупил права на сериал Amazon Life, 13:16
Лишь один кандидат в президенты Финляндии выступил против закрытия границ Политика, 13:05
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:04
Кремль согласился с Зеленским о неактуальности переговоров Политика, 13:01
Песков рассказал о частной встрече Путина с Назарбаевым в Москве Политика, 12:59
В «Газпром добыча Ноябрьск» расширяется автопарк газомоторной техники Пресс-релиз, 12:58
Кремль предложил не относиться к эпидемии гриппа как к снегу в декабре Общество, 12:56
Кремль не увидел изъятия активов в решении по долям Wintershall и OMV Политика, 12:47
Собянин рассказал о планах строительства трех новых линий метро Недвижимость, 12:46