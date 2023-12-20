В Финляндии только один кандидат в президенты высказался против закрытия границ

Лишь один кандидат в президенты Финляндии выступил против закрытия границ

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Только один из девяти кандидатов в президенты Финляндии высказался против полного закрытия границ с Россией, сообщила газета Helsingin Sanomat.

Исключением стала Ли Андерссон из «Левого союза», которая заявила, что выступает против полного закрытия КПП на российско-финской границе. Она считает, что Хельсинки должен соблюдать международные обязательства и положения Конституции даже в кризисных ситуациях.

«Финляндия должна обеспечить реальную возможность подачи заявления о предоставлении убежища и обеспечить соблюдение запрета на выдворение», — цитирует издание Андерссон.

Выборы президента в Финляндии пройдут 28 января 2024 года с возможным вторым туром 11 февраля. Среди кандидатов, помимо Андерссон, экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто (от партии «Зеленый союз») и Александр Стубб (от партии «Национальная коалиция»).

Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией с 21:00 мск 15 декабря. Они не будут работать до 14 января 2024 года. С 14 декабря в Хельсинки решили открыть два пропускных пункта — «Ваалимаа» (с российской стороны «Торфяновка» в Ленинградской области) и «Ниирала» («Вяртсиля» в Карелии), однако позже, после возобновления работы погранпунктов, вновь объявили о намерении закрыть их из-за наплыва беженцев.



Всего на границе России и Финляндии девять КПП. Хельсинки с 18 ноября постепенно закрыл их все.

В связи с ситуацией группа россиян и жителей Финляндии с двойным гражданством заявили о планах создать ассоциацию, чтобы добиться открытия КПП на границе с Россией. Первая задача объединения — открыть восточную границу. Тогда в обсуждении приняли участие около 50 человек.