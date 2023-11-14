ФТС раскрыла объем внешней торговли России в 2023 году

Оборот внешней торговли России за январь—сентябрь 2023 года составил $530,2 млрд, что на 16% меньше, чем годом ранее, сообщила ФТС. Снизился экспорт, а импорт вырос. На торговлю с Азией теперь приходится почти 70%

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Федеральная таможенная служба (ФТС) после перерыва опубликовала сведения об обороте внешней торговли России. Из них следует, что совокупный объем экспорта и импорта за январь—сентябрь 2023 года составил $530,2 млрд. Это на 16% меньше, чем годом ранее ($629,2 млрд).

Объем экспорта снизился на 29%, с $448,9 млрд до $316,9 млрд, а импорт увеличился на 18% — со $180,3 млрд до $213,3 млрд. Таким образом, профицит торгового баланса по товарам составил $103,6 млрд, что почти в 2,6 раза меньше, чем в январе—сентябре 2022 года ($268,7 млрд)

ФТС раскрыла таможенную статистику международной торговли впервые с марта 2023 года. Тогда служба отчиталась о росте торгового оборота в 2022 году на 8,1% по сравнению с 2021 годом. После этого публикация сведений снова была приостановлена. ФТС прекратила регулярную публикацию таможенной статистики с апреля 2022 года, чтобы «избежать некорректных оценок и спекуляций» на фоне санкций.

Россия заметно нарастила объем торговли с азиатскими и африканскими странами. Так, экспорт в Азию вырос с $205,4 млрд до $226,6 млрд (плюс 10%), а в Африку — в 1,5 раза, с $10,1 до $15,6 млрд. Вырос и импорт из этих регионов. Так, из азиатских стран импортировано в Россию на 40% больше (на сумму в $139,7 млрд) в стоимостном выражении, чем годом ранее, из африканских стран — на 10% больше ($2,5 млрд).

На торговлю с Азией приходится теперь около 70% общего товарооборота России, следует из данных ФТС.

Больше всего по итогам девяти месяцев года сократился экспорт из России в Европу — с $216,7 млрд до $65,3 млрд, то есть на 70%. Ввоз товаров из Европы упал менее чем на 10% и составил $59,2 млрд. Таким образом, экспорт в страны Европы почти сравнялся с объемом импорта оттуда в Россию.

По итогам 2022 года товарооборот между Россией и ЕС оказался максимальным с 2014 года. Отчасти это было обусловлено высокими ценами на энергоносители, которые Россия поставляла в Европу, писали аналитики «Ренессанс Капитала». Однако с конца 2022 года — начала 2023 года действует эмбарго на ввоз нефти и нефтепродуктов в ЕС, на фоне чего объемы экспорта упали. Кроме того, Евросоюз регулярно принимает все новые и новые санкции, ограничивающие поставки различных товаров в Россию и из России.

В разрезе укрупненных товарных групп экспорт из России просел по всем, кроме продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. В частности, объем экспорта минеральных продуктов (это самая большая статья экспортных доходов России, сюда входят энергоресурсы) упал с $300,6 млрд до $191,4 млрд.

Наибольший объем импорта из других стран приходится на закупки машин, оборудования и транспортных средств. Россия в январе—сентябре импортировала их на сумму $107,9 млрд, что на треть больше показателя прошлого года ($81,3 млрд).

«Произошло коренное изменение грузооборота, доли и веса стран в нашей торговле. Если раньше страны ЕС занимали в докризисные, доковидные 50% и более [в грузообороте], то теперь до 16%», — говорил врио главы ФТС Руслан Давыдов на прошедшем в конце октября Международном таможенном форуме. По данным на 30 октября, грузооборот с ЕС снизился до 16% с 36% в январе—октябре 2022 года. Доля азиатских стран в товарообороте составила 69%, в то время как годом ранее она равнялась 49%. По его словам, самыми быстрыми темпами растет торговля с Индией, увеличивается и товарооборот с Латинской Америкой.

Сейчас доходы бюджета страны от импорта превышают доходы от экспорта, а раньше было наоборот, уточнял Давыдов. На конец октября от таможни в бюджет поступило 5,3 трлн руб., из них 4 трлн — импортная составляющая (за счет поступлений от НДС, пошлин, акцизов).