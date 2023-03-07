Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 80,24 (+0,19) Инвестиции, 06 мар, 16:10 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 75,47 (+0,01) Инвестиции, 06 мар, 16:10
Эксперты предсказали рост среднего срока ипотеки до 27 лет Финансы, 09:02
Бой брата Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC отменили Спорт, 09:00
Товарооборот между Россией и ЕС оказался максимальным за восемь лет Финансы, 08:46
Почему Китай больше не ждет взрывного роста от своей экономики Pro, 08:41
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 08:40
«Коммерсантъ» узнал о новом витке дела о станках Бизнес, 08:37
Сестра Ким Чен Ына предостерегла США от перехвата ракет КНДР Политика, 08:33
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
Где в Москве выгодно покупать жилье в 2023 году: перспективные локации Недвижимость, 08:32
Сроки инвестпроектов в калининградской ОЭЗ продлят из-за санкций Экономика, 08:30
Наши не хуже: почему выходить на иностранные маркетплейсы не выгодно Pro, 08:16
Как устроен индустриальный интернет вещей РБК и Ростелеком, 08:15
Сотовые операторы назвали самые популярные страны для зимовки Бизнес, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:00
Власти Украины ухудшили прогноз роста ВВП Экономика, 07:59
Война санкций ,  
0 

Товарооборот между Россией и ЕС оказался максимальным за восемь лет

Евростат: товарооборот между Россией и ЕС в 2022 году оказался максимальным за восемь лет
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет, подсчитало «РИА Новости» на основе данных Евростата.

По подсчетам агентства, товарооборот вырос за год на 2,3% и достиг €258,6 млрд — максимальное значение с 2014 года. Дефицит Евросоюза в торговле с Россией достиг рекордных €148,2 млрд — в два раза больше показателя 2021 года.

Импорт товаров из России в ЕС в прошлом году вырос на 25% и достиг €203,4 млрд — на €230 млн меньше исторического максимума 2012 года. Тогда он составил €203,6 млрд.

Ввоз товаров из ЕС в Россию при этом снизился на 38,1% — до €55,2 млрд. Это минимум с 2005 года, отмечает агентство.

«Ренессанс Капитал» в феврале со ссылкой на данные Евростата отмечал, что товарный экспорт ЕС в Россию по итогам 2022 года снизился на 44% год к году (в долларовом эквиваленте), за последние три квартала спад сохранялся на уровне 50-55% год к году. Импорт товаров из России в ЕС за тот же период вырос на 12%, что, как отметили в компании, это обусловлено высокими ценами на энергоносители в первом полугодии 2022-го. В конце года на фоне введенных санкций со стороны ЕС снижение импорта достигло 48% год к году.

В 2021 году на экспорт из России в ЕС приходилось 38%, на импорт — 32%, указали в компании.

Материал дополняется.

Читайте на РБК Pro
Россияне снова начали тратить деньги. Но уже не в магазинах
В России через месяц появится цифровой рубль. Что это и зачем он нужен
Вернуться в компанию, из которой вы ушли: четыре за и три против
Как стать проджект-менеджером и вырасти до заработка в 200 тыс. руб.
Теги
ЕС Россия экспорт товарооборот
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter