Евростат: товарооборот между Россией и ЕС в 2022 году оказался максимальным за восемь лет

Товарооборот между Россией и ЕС оказался максимальным за восемь лет

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет, подсчитало «РИА Новости» на основе данных Евростата.

По подсчетам агентства, товарооборот вырос за год на 2,3% и достиг €258,6 млрд — максимальное значение с 2014 года. Дефицит Евросоюза в торговле с Россией достиг рекордных €148,2 млрд — в два раза больше показателя 2021 года.

Импорт товаров из России в ЕС в прошлом году вырос на 25% и достиг €203,4 млрд — на €230 млн меньше исторического максимума 2012 года. Тогда он составил €203,6 млрд.

Ввоз товаров из ЕС в Россию при этом снизился на 38,1% — до €55,2 млрд. Это минимум с 2005 года, отмечает агентство.

«Ренессанс Капитал» в феврале со ссылкой на данные Евростата отмечал, что товарный экспорт ЕС в Россию по итогам 2022 года снизился на 44% год к году (в долларовом эквиваленте), за последние три квартала спад сохранялся на уровне 50-55% год к году. Импорт товаров из России в ЕС за тот же период вырос на 12%, что, как отметили в компании, это обусловлено высокими ценами на энергоносители в первом полугодии 2022-го. В конце года на фоне введенных санкций со стороны ЕС снижение импорта достигло 48% год к году.

В 2021 году на экспорт из России в ЕС приходилось 38%, на импорт — 32%, указали в компании.

Материал дополняется.