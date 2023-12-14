Финляндия назвала сроки закрытия границы с Россией
Финляндия снова закроет все пункты пропуска на границе с Россией с 21:00 мск 15 декабря по 14 января следующего года, сообщила глава МВД страны Мари Рантанен, передает Yle.
Правительство Финляндии приняло решение о закрытии границы с Россией 14 декабря, в тот же день, когда возобновили работу два КПП — «Ваалимаа» (с российской стороны ему соответствует «Торфяновка» в Ленинградской области) и «Ниирала» («Вяртсиля» в Карелии).
О том, что власти примут такое решение, писали местные издания Helsingin Sanomat и Iltalehti. Причиной стало появление на границе просителей убежища сразу после открытия КПП. Большим числом беженцев без необходимых документов Хельсинки объяснял решение полностью закрыть границу в конце ноября.
«Можно сказать, что количество прибывающих с утра уже составляет несколько десятков человек», — отметила Рантанен.
Финская сторона обвиняла в организации наплыва беженцев с Ближнего Востока и из Африки Россию. Российская сторона отвергала все обвинения, указывая, что не может контролировать прибытие мигрантов из третьих стран к финской границе. В Кремле подчеркивали, что погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане российские пограничники полностью соблюдают служебные инструкции.
Сомалийцы, направлявшиеся в Финляндию через Россию, рассказывали РБК, что нашли информацию о том, как попасть в Европу через российскую территорию, в интернете. По их словам, в этом деле им помогали так называемые менеджеры. Мигрантов довозили до границы транспортные компании, а пересекали они ее на велосипедах.
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович 11 декабря призвала Финляндию помнить о недопустимости нарушения прав беженцев в контексте закрытия границ.
«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире
Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг
Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры
Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее
В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере
Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю
Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде
Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени