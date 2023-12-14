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Война санкций ,  
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Финляндия назвала сроки закрытия границы с Россией

Глава МВД Финляндии Рантанен: граница с Россией будет закрыта до 14 января
Сюжет
Война санкций
Финляндия полностью закроет границу с Россией с 15 декабря по 14 января, сообщил глава МВД Рантанен. Причиной этому стало появление беженцев на открывшихся сегодня КПП, чем финские власти объясняли решение закрыть границу в ноябре
Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters
Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Финляндия снова закроет все пункты пропуска на границе с Россией с 21:00 мск 15 декабря по 14 января следующего года, сообщила глава МВД страны Мари Рантанен, передает Yle.

Правительство Финляндии приняло решение о закрытии границы с Россией 14 декабря, в тот же день, когда возобновили работу два КПП — «Ваалимаа» (с российской стороны ему соответствует «Торфяновка» в Ленинградской области) и «Ниирала» («Вяртсиля» в Карелии).

О том, что власти примут такое решение, писали местные издания Helsingin Sanomat и Iltalehti. Причиной стало появление на границе просителей убежища сразу после открытия КПП. Большим числом беженцев без необходимых документов Хельсинки объяснял решение полностью закрыть границу в конце ноября.

«Можно сказать, что количество прибывающих с утра уже составляет несколько десятков человек», — отметила Рантанен.

Финляндия вновь закроет все КПП на границе с Россией
Политика
Фото:Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Финская сторона обвиняла в организации наплыва беженцев с Ближнего Востока и из Африки Россию. Российская сторона отвергала все обвинения, указывая, что не может контролировать прибытие мигрантов из третьих стран к финской границе. В Кремле подчеркивали, что погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане российские пограничники полностью соблюдают служебные инструкции.

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Сомалийцы, направлявшиеся в Финляндию через Россию, рассказывали РБК, что нашли информацию о том, как попасть в Европу через российскую территорию, в интернете. По их словам, в этом деле им помогали так называемые менеджеры. Мигрантов довозили до границы транспортные компании, а пересекали они ее на велосипедах.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович 11 декабря призвала Финляндию помнить о недопустимости нарушения прав беженцев в контексте закрытия границ.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Финляндия закрытие границы беженцы

Пространство выбора

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