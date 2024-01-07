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Военная операция на Украине ,  
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В Венгрии сочли невозможной архитектуру безопасности в Европе без России

Венгерский министр Бока: архитектура безопасности в Европе невозможна без России
Сюжет
Военная операция на Украине

Создание новой архитектуры европейской безопасности в будущем невозможно без участия России, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в интервью финской газете Ilta-Sanomat.

«Будущая архитектура европейской безопасности невозможна без участия России. Я не знаю, когда мы сможем подумать о таких переговорах и кто будет в них участвовать. Надеюсь, что Европейский союз сможет сыграть решающую роль в этих дискуссиях, когда придет время», — сказал министр.

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До начала спецоперации на Украине Россия неоднократно призывала к заключению договоренности о гарантиях безопасности с Западом. В декабре 2021 года российский МИД направил США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, которые включали в себя отказ от расширения НАТО на восток и неприсоединение Украины к блоку, как и других республик бывшего СССР. США, НАТО, ОБСЕ и Россия провели три раунда переговоров по этим инициативам, но результатов они не принесли.

24 февраля 2022 года, в день начала спецоперации, президент России Владимир Путин заявил, что западные политики «из года в год шаг за шагом грубо и бесцеремонно» создают угрозы в адрес страны: «Имею в виду расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам». Позднее президент неоднократно говорил, что вступление Украины в НАТО создает угрозы безопасности для Москвы. Намерение Киева войти в альянс Путин называл одной из причин начала военных действий. Он также предупреждал, что расширение военной инфраструктуры блока в Швеции и Финляндии (последняя стала членом альянса в апреле 2023-го) вызовет «ответную реакцию» России.

Подумать о новом раскладе сил, который сложится после завершения конфликта на Украине, в том числе о новой архитектуре безопасности, еще в декабре 2022 года предложил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он напомнил об опасениях России по поводу того, что НАТО «придет к ее дверям» и предложил подумать о гарантиях безопасности для Москвы. О том, что новая система безопасности в Европе должна быть создана с учетом интересов всех стран, в том числе и России, говорила и глава французского МИДа Катрин Колонна. Киев инициативу Макрона по гарантиям безопасности не поддержал.

Президент Франции, в свою очередь, исключал создание новой архитектуры европейской безопасности, пока в Европе есть «оккупированные территории» и «замороженные конфликты».

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Венгрия международная безопасность Европа Евросоюз Россия
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