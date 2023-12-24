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Военная операция на Украине ,  
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Шесть стран ЕС не подписали декларацию о безопасности для Украины

Шесть стран ЕС не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

К декларации по гарантиям безопасности для Украины не присоединились шесть стран, рассказал замглавы офиса украинского президента Андрей Сибига. Его слова приводит издание «Страна».

Документ не подписали Австрия, Хорватия, Венгрия, Польша, Словакия и Мальта. «Я думаю, что все эти государства имеют политическую волю стать стороной декларации», — отметил Сибига.

В июле страны «Большой семерки» приняли декларацию об обязательствах по долгосрочному обеспечению безопасности Украины. В их числе — подготовка украинских военных, представление развединформации, предоставление современной военной техники на суше, море и воздухе, поддержка инициатив в области киберзащиты и др.

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22 ноября Евросоюз представил странам-участницам проект плана долгосрочных обязательств перед Украиной в области безопасности. Документ обсудили послы, а в декабре его рассмотрели лидеры стран ЕС. Декларация ляжет в основу консультаций с Киевом и странами «Большой семерки».

Власти некоторых стран в Евросоюзе полагают, что Венгрия мешает помогать Украине и противится процессу ее интеграции, чтобы получить больше денег для себя. В 2022 году Еврокомиссия приостановила выделение Венгрии около €22 млрд в рамках программ помощи бедным экономикам, от Будапешта потребовали провести ряд реформ, связанных с защитой прав человека и верховенством закона. После этого венгерские власти изменили судебную систему, но все требования Евросоюза не выполнили.

22 декабря словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что конфликт России и Украины не сможет решиться военным путем, а ставка западных стран на снабжение Киева оружием и деньгами провалилась. Ранее Фицо сказал, что власти Словакии прекратят государственную помощь Украине оружием.

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Теги
Евросоюз Украина Словакия Венгрия декларация «Большая семерка»
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