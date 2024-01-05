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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон сообщил об отсутствии средств на новый пакет помощи Украине

Пентагон: без решения конгресса Украина не получит новый пакет помощи
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Военная операция на Украине

Украина не получит дополнительного финансирования со стороны США без одобрение конгресса, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

«У нас больше нет средств для пополнения. Так что прямо сейчас я не ожидаю каких-либо новых анонсов PDA (Presidential Drawdown Authority, программа американского правительства по выделению срочной военной помощи. — РБК) с точки зрения новых возможностей, вот почему, вы знаете, мы продолжим тесно сотрудничать с конгрессом и настоятельно призывать их одобрить дополнительное финансирование», — сказал Райдер.

27 декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о выделении Украине последнего в 2023 году пакета помощи на $250 млн. В Вашингтоне ранее предупреждали, что больше не смогут оказывать Киеву военную помощь, если конгресс не одобрит выделение дополнительных средств на нее. Райдер ранее отмечал, что у Вашингтона есть $4,4 млрд для помощи Киеву, однако без одобрения финансирования передать эту помощь Украине нет возможности.

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Конгресс США с конца сентября не может согласовать законопроект о дополнительном финансировании на 2024 год в размере $106 млрд, из которых $61 млрд предназначается на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Республиканцы блокировали выделение этих средств, призывая уделить большее внимание защите собственных границ США.

В начале декабря в сенате США прошло процедурное голосование по законопроекту о помощи союзникам Вашингтона, его рассмотрение не одобрили. Сенаторы решили вернуться к обсуждению законопроекта после завершения каникул 8 января.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября заявил, что без помощи западных стран ВСУ будут отступать.

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Российские власти критикуют военную помощь для украинской стороны и подчеркивают, что она только «увеличит страдания простых украинцев».

Теги
Пентагон США военная помощь Украина Военная операция на Украине
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