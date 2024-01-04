Кулеба заявил об отсутствии плана «Б» на случай сокращения помощи Запада

Украинские власти не имеют резервного плана на случай сокращения военной помощи западных стран и рассчитывают на продолжение поддержки, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN.

«У нас нет плана «Б». Мы уверены в плане «А», — ответил Кулеба на вопрос, есть ли у Украины план на случай дефицита военной помощи от США и стран Европы. Он подчеркнул, что «Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами».

По его словам, помощь, которую западные страны предоставляют Украине, это не благотворительность, а «инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа». Он объяснил, что в случае победы России «другие лидеры во всем мире будут иметь соблазн пойти по стопам России», и это потребует от США «гораздо более высокой цены».

В конце декабря 2023 года США выделили Украине последний пакет помощи на $250 млн. В Вашингтоне пока не могут договориться о выделении дополнительного финансирования на 2024 финансовый год на $106 млрд, включая $61 млрд для Украины. Лидер демократического большинства Чак Шумер заявил, что сенат вернется к обсуждению помощи после завершения каникул — 8 января.

Евросоюз в декабре из-за позиции Венгрии не согласовал выделение макрофинансовой помощи Киеву в размере €50 млрд до 2027 года. По данным Bloomberg, премьер-Украины Денис Шмыгаль запросил срочную встречу в январе с международными донорами из-за «исключительно высокой неопределенности» по поводу бюджета в начале 2024 года. В ноябре министр финансов Сергей Марченко предупреждал, что без дальнейшей поддержки со стороны союзников Киеву грозит дыра в бюджете в размере $29 млрд.

Россия критикует поддержку Украины западными странами. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.