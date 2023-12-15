Пентагон: США придется выбирать между своей боеготовностью и помощью Украине

Пентагон заявил о выборе между своей боеготовностью и помощью Украине

США нужно будет выбирать между собственной боеготовностью и помощью Украине, заявил пресс-секретарь Минобороны, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге. Трансляцию вела пресс-служба Пентагона в соцсети X.

«В конечном счете мы начнем принимать решения относительно собственной боеготовности и нашей способности продолжать поддержку Украины тем образом, который необходим на поле боя», — сказал Райдер.

По его словам, у США есть $4,4 млрд для помощи Украине и $1 млрд на пополнение собственных ресурсов.

14 декабря палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год (начался 1 октября) в размере $886 млрд, из этих средств на поддержку Украины будет выделено $800 млн. Документ осталось подписать президенту США Джо Байдену.

Изначально глава государства просил одобрить пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, из которых более $61 млрд предназначались бы Киеву. Однако конгресс с конца сентября не мог согласовать выделение средств Украине и другим союзникам Вашингтона.

Россия осуждает финансовую поддержку Украины странами Запада и поставки стране оружия и боеприпасов, настаивая, что это лишь затягивает конфликт.