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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон заявил о выборе между своей боеготовностью и помощью Украине

Пентагон: США придется выбирать между своей боеготовностью и помощью Украине
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Военная операция на Украине

США нужно будет выбирать между собственной боеготовностью и помощью Украине, заявил пресс-секретарь Минобороны, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге. Трансляцию вела пресс-служба Пентагона в соцсети X.

«В конечном счете мы начнем принимать решения относительно собственной боеготовности и нашей способности продолжать поддержку Украины тем образом, который необходим на поле боя», — сказал Райдер.

По его словам, у США есть $4,4 млрд для помощи Украине и $1 млрд на пополнение собственных ресурсов.

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14 декабря палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год (начался 1 октября) в размере $886 млрд, из этих средств на поддержку Украины будет выделено $800 млн. Документ осталось подписать президенту США Джо Байдену.

Изначально глава государства просил одобрить пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, из которых более $61 млрд предназначались бы Киеву. Однако конгресс с конца сентября не мог согласовать выделение средств Украине и другим союзникам Вашингтона.

Россия осуждает финансовую поддержку Украины странами Запада и поставки стране оружия и боеприпасов, настаивая, что это лишь затягивает конфликт.

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Теги
Минобороны США США Пентагон Украина военная помощь
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