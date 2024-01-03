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Мария Захарова поздравила США с рекордным госдолгом

Мария Захарова поздравила США с рекордным госдолгом, превысившим $34 трлн
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: РИА Новости)

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова поздравила США с рекордным государственным долгом, объем которого впервые в истории превысил $34 трлн.

«Госдолг США превысил $34 трлн. С Новым годолгом!» — написала Захарова в телеграм-канале.

Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства перед кредиторами: ими могут выступать как частные лица, например граждане или иностранные инвесторы, так и государства или крупные фонды. Вашингтон берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который наблюдается уже более 20 лет.

Предыдущий рекорд по уровню госдолга — $33 трлн — США установили три месяца назад, в сентябре 2023 года.

Госдолг США впервые в истории превысил $34 трлн
Политика
Фото:Michael Reynolds / EPA / ТАСС

Американский Минфин не раз предупреждал об угрозе дефолта, если лимит госдолга не будет повышен. Министр финансов Джанет Йеллен отмечала, что «жесткий крайний срок» — начало июня. «Моя оценка такова, что шансы дотянуть до 15 июня, будучи в состоянии оплатить все наши счета, довольно низки», — говорила Йеллен в мае.

В июне президент США Джо Байден подписал закон, который предусматривает повышение потолка госдолга со 2 января 2025 года. До этого момента действие лимита приостановлено. Документ также устанавливает новые лимиты дискреционных расходов, отменяет «определенные необязательные балансы» и прекращает приостановку выплат по федеральным студенческим кредитам.

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<i>Михаил Захаров</i> госдолг США МИД
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник
24 декабря 1975 года
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