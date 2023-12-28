Антонов заявил о страхе США признать успех России во взятии Марьинки

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Американские власти боятся признать успех России во взятии города Марьинки в ДНР, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его комментарий приводит пресс-служба дипмиссии.

«Администрация [США] не может не видеть успехов российских солдат. Однако чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки», — заявил дипломат, комментируя новый пакет американской военной помощи Украине.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Марьинки к юго-западу от Донецка под полный контроль 25 декабря. По его словам, взятие города снизит возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и позволит российским военным эффективнее защищать Донецк.

До конфликта в Донбассе в 2014 году в Марьинке жили 10 тыс. человек. Бои за город шли в 2014–2015 годах, тогда населенный пункт остался под контролем Украины. После начала военной операции России бои за Марьинку продолжались с марта 2022 года.

В ночь на 28 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о последнем в 2023 году пакете военной помощи Украине на $250 млн. В него вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны, ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые средства и свыше 15 млн патронов для стрелкового оружия.

В Белом доме и Пентагоне не раз заявляли, что средства на поддержку Украины почти исчерпаны. Конгресс США с конца сентября не может согласовать дополнительное финансирование для Киева. Американская администрация запросила пакет объемом $106 млрд, из которых $61,4 млрд предназначаются Киеву. Республиканцы блокировали выделение этих средств, призывая уделить большее внимание защите собственных границ США и требуя раздельного предоставления помощи Украине и другим странам.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

В начале декабря в сенате США прошло процедурное голосование по законопроекту о помощи союзникам Вашингтона, его рассмотрение не одобрили. Сенаторы решили вернуться к обсуждению законопроекта после завершения каникул 8 января.

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что без помощи западных стран ВСУ начнут отступать. Москва осуждает поставки оружия Киеву.