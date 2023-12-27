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Военная операция на Украине ,  
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Глава ДНР Пушилин назвал последствия взятия Марьинки

Пушилин: решение по судьбе Марьинки примут позже, город могут восстановить
Сюжет
Военная операция на Украине
Марьинка — продолжение Донецка, и, несмотря на то, что сейчас города практически нет, это не значит, что он не будет застроен в будущем, заявил глава ДНР Пушилин. Взятие населенного пункта сократит обстрелы Донецка, уверен он
Фото: Михаил Андроник / РИА Новости
Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Город Марьинка в ДНР, взятый под контроль российскими войсками, сильно разрушен, и окончательное решение о его восстановлению будет принято позднее. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, сейчас Марьинки практически нет, но это не значит, что в будущем городу не нужна застройка. «Это продолжение Донецка, мы так это воспринимали и с таким подходом будем двигаться дальше», — подчеркнул Пушилин.

Он рассказал, что жители ДНР «крайне положительно» восприняли то, что ВС России удалось полностью взять под контроль Марьинку. «Для нас в целом — это очень важное событие то, что Марьинка освобождена, это позволит хоть в какой-то части уже, по крайней мере, нескольким районам Донецка вздохнуть», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Пушилин уточнил, что речь идет о Кировском и Петровском районах Донецка, которые теперь будут меньше обстреливаться украинской артиллерией.

Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки под полный контроль
Политика
Военнослужащий в Марьинке

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 25 декабря, что российские войска взяли город Марьинка к юго-западу от Донецка под полный контроль. По его словам, взятие города снизит возможности ВСУ и позволит российским военным эффективнее защитить Донецк.

До военного конфликта в Донбассе в 2014 году в Марьинке жили 10 тыс. человек. Бои за город шли в 2014–2015 годах, тогда населенный пункт остался под контролем Украины. После начала военной операции России бои за Марьинку продолжались с марта 2022 года.

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В конце сентября глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что Россия не планирует восстанавливать некоторые разрушенные в ходе военных действий города в новых регионах.

«Попасная [ЛНР] — мы решили не восстанавливать. Потому что стотысячный город, ничего там не осталось, ничего там не делаем пока», — сказал он. По словам Файзуллина, сейчас в Попасной живут семь человек без воды, электроэнергии, газа, но «не хотят уходить из индивидуального жилья».

Глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил, что местные власти склоняются к тому, чтобы не восстанавливать Попасную, где повреждено около 96% зданий и сооружений.

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Виктория Громова Виктория Громова
Денис Пушилин ДНР Марьинка восстановление
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