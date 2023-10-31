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Палестино-израильский конфликт ,  
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Глава Пентагона предсказал успех России без помощи США Украине

Глава Пентагона Остин: без помощи США Украине Россия добьется успеха
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
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Военная операция на Украине
Байден запросил пакет финансирования на $106 млрд, куда входит $61,4 млрд для Украины. Главы Пентагона и Госдепа призвали конгресс одобрить выделение этих средств. Россия не раз критиковала передачу оружия Киеву
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава Пентагона Ллойд Остин во время слушаний в конгрессе США заявил, что без американской помощи Украине Россия добьется успеха в своей военной операции.

«Я могу гарантировать, что без нашей поддержки [президент России Владимир] Путин добьется успеха», — сказал он (цитата по Reuters).

Остин вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном прибыли в конгресс, чтобы убедить законодателей одобрить запрошенный администрацией Джо Байдена пакет финансирования на $106 млрд, который среди прочего включает в себя помощь Украине и Израилю.

Так, американский лидер, заявляя, что поддержка партнеров жизненно важна для национальной безопасности США, запросил для Киева $61,4 млрд. Половина из этой суммы должна пойти на пополнение запасов оружия США, истощенных в рамках поддержки Киева.

Для Израиля Байден попросил $14,3 млрд, на гуманитарную помощь и Израилю, и Газе — $9 млрд. Еще $13,6 млрд президент хочет получить для обеспечения безопасности границ США, а $4 млрд — на военную помощь в рамках противодействия региональным усилиям Китая в Азии.

«Многие снова делают ставку на то, что Соединенные Штаты слишком разделены или отвлечены внутренними делами, чтобы придерживаться выбранного курса», — сказал Блинкен, аргументируя необходимость выделения средств (здесь и далее цитата по The Washington Post).

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Остин выразил обеспокоенность тем, что отказ одобрить пакет помощи Украине и Израилю приведет, по его мнению, «к менее стабильному миру». «Мы не позволим ХАМАС или Путину победить», — заявил он.

С начала российской военной операции конгресс США одобрил выделение Украине уже $113 млрд, отмечает Reuters. Белый дом заявил, что в настоящее время у него есть менее $5,5 млрд на продолжение помощи Киеву.

Демократическая партия твердо поддерживает предложенный Байденом пакет помощи, как и многие республиканцы в конгрессе. При этом Республиканская партия, контролирующая палату представителей, возражает против объединения вопроса помощи Украины и поддержки Израилю в один пакет финансирования.

Россия неоднократно выступала с критикой западной помощи Украине. В Кремле заявляли, что это не повлияет на ход событий, а цели военной операции будут достигнуты.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Израиль ХАМАС Энтони Блинкен Ллойд Остин Пентагон Джо Байден
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