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Политика ,  
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Лавров заявил о перспективах совместного с Индией производства вооружений

Лавров обсудил с Джайшанкаром совместное производство оружия Россией и Индией
Субраманьям Джайшанкар и Сергей Лавров
Субраманьям Джайшанкар и Сергей Лавров (Фото: Александр Неменов / Reuters)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром совместное производство современных видов оружия, сообщила пресс-служба российского МИДа.

«Обсудили перспективы военно-технического сотрудничества, включая совместное производство современных видов вооружений. Здесь тоже есть конкретное движение вперед. На этом направлении наше взаимодействие носит стратегический характер», — говорится в сообщении по итогам переговоров министров во время визита Джайшанкара в Москву.

В российском МИДе также выразили готовность поддерживать инициативу Индии осуществлять выпуск продукции военного назначения в рамках программы «Делай в Индии». О начале программы было объявлено в 2014 году, она направлена на локализацию производства внутри страны для создания рабочих мест и сокращения оттока иностранной валюты.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

В 2022 году США обвинили иранскую компанию Safiran Airport Services в том, что она поставляет России беспилотники, которые Москва использует на Украине. В сентябре того же года американский Минфин ввел санкции против этой компании. На Украине неоднократно сообщали об атаках дронов, в том числе «Герань-2». Киев считает, что на самом деле это иранские беспилотники типа Shahed.

И Иран, и Россия тогда отвергали утверждения о поставках Тегераном дронов Москве. Российская сторона отмечала, что западные страны не представили доказательств таким заявлениям.

Позже Иран признал поставки беспилотников России, но подчеркивал, что делал это до начала военной операции на Украине.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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