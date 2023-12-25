Мантуров заявил, что Россия опережает Запад по производству вооружений

Россия опережает западные страны по производству вооружений и намерена поддерживать высокий темп, сообщил в интервью «РИА Новости» вице-премьер России Денис Мантуров.

«Не хочется хвалиться, но могу сказать, что мы начали набирать и набрали темп производства раньше, чем страны Запада», — сказал он, добавив, «другой вопрос, сколько в принципе эта гонка будет продолжаться по времени». По словам вице-премьера, внутри страны есть понимание, в каком направлении двигаться: нужно восполнять запасы и поддерживать заданный темп производства.

Мантуров подчеркнул, что фактический объем госзаказа в 2023 году вырос в два раза, сейчас его выполнили на 98% — это рекордный показатель для новейшей истории России. «Что касается нашей промышленности, то по ряду позиций мы в 10-12 раз увеличили объемы производства и поставок [для вооруженных сил]», — добавил он.

Министр обороны Сергей Шойгу регулярно проверяет ход выполнения гособоронзаказа на заводах по всей стране. Во время посещения предприятия корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в конце сентября глава компании Борис Обносов доложил министру, что за последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения выросли в два, а по отдельным видам продукции — в три с половиной и пять раз. Шойгу тогда выразил надежду, что набранные темпы производства сохранятся в 2024 году и вырастут по отдельным направлениям.

Президент Владимир Путин 19 декабря на расширенной коллегии Минобороны заявил, что поставки вооружений и техники в войска по сравнению с прошлым годом увеличились втрое. Тогда же он рассказал, что в целом по итогам 2023 года ожидается, что гособоронзаказ будет выполнен на уровне 98%. Глава государства добавил, что в 2024 году с учетом дополнительных бюджетных средств поставки техники и оружия в армию «значительно» увеличатся.