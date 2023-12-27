Крупнейший авианосец США «Джеральд Форд» прибыл к острову Крит

Крупнейший в мире американский авианосец Военно-морских сил (ВМС) США «Джеральд Форд» прибыл в залив Суда к греческому острову Крит, сообщила пресс-служба ВМС США в Европе и Африке.

Это седьмая остановка «Джеральда Форда» во время его пребывания в Европе. «ВМС США регулярно взаимодействуют с Грецией, дважды отправляли свой крупнейший авианосец в залив Суда после того, как он посетил Пирей [в Греции] в июле», — говорится в сообщении.

Авианосец был отправлен из порта Норфолк американского штата Вирджиния 2 мая для «учений и операций по поддержанию стабильности и безопасности в море для защиты интересов США, союзников и партнеров».

8 октября, после начала войны ХАМАС с Израилем, Пентагон направил «Джеральд Форд» и его ударную группу, в которую вошли крейсер «Нормандия» с управляемыми ракетами, а также эсминцы «Томас Хаднер», «Рэмедж», «Карни» и «Рузвельт» с управляемыми ракетами, в Восточное Средиземноморье. ХАМАС назвал это решение «фактическим участием в агрессии» против палестинского народа.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о прибытии авианосца 10 октября. «Авианосная ударная группа "Джеральд Форд" прибыла в восточную часть Средиземного моря, чтобы сдерживать действия, направленные на эскалацию ситуации и дальнейшее разжигание этой войны», — говорилось в заявлении CENTCOM.

4 ноября на Ближний Восток прибыл второй американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр». В конце месяца «Эйзенхауэр» со своей ударной группой (ракетным крейсером Philippine Sea и эсминцами Gravely и Stethem) вошел в Персидский залив. В декабре, по информации Politico, авианосец был переброшен из Персидского залива в Аденский из-за усиления атак йеменских хуситов в этом районе.