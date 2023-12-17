Politico узнала об отправке США авианосца к Йемену из-за атак хуситов

С ноября йеменские хуситы атакуют коммерческие корабли в Красном море, из-за этого некоторые компании решили приостановить там перевозки. В этот район США направили авианосец «Эйзенхауэр» из Персидского залива

Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Авианосец США «Дуайт Эйзенхауэр» перебросили из Персидского залива в Аденский из-за усиления атак йеменских хуситов в этом районе, сообщает Politico со ссылкой на источник.

По его словам, военные также предоставили командирам варианты нанесения ударов по хуситам.

Йемен находится на берегу Красного и Аравийского морей, в том числе Аденского залива и Баб-эль-Мандебского пролива — он соединяет два моря.

«Эйзенхауэр» прибыл на Ближний Восток в начале ноября этого года, в дополнение к уже находящемуся там из-за войны Израиля и ХАМАС авианосцу «Джеральду Форду». В конце месяца «Эйзенхауэр» со своей ударной группой (ракетным крейсером Philippine Sea и эсминцами Gravely и Stethem) вошел в Персидский залив.

Хуситы в середине прошлого месяца объявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями.

Сразу за этим заявлением последовали действия: было захвачено грузовое судно Galaxy Leader. В армии Израиля сообщили, что это не израильский корабль и что в состав его команды не входили граждане этой страны. Собственник судна, как стало известно позднее, зарегистрирован на острове Мэн (им владеет британская корона). Об освобождении Galaxy Leader не сообщалось. В дальнейшем было еще несколько попыток захвата судов, например, в середине декабря был захвачен болгарский корабль «Руен».

Кроме того, хуситы стали обстреливать коммерческие суда — американские, британские и др. 14 декабря обстрелу подвергся контейнеровоз датской компании Maersk, после чего она объявила, что приостановит перевозки по Красному морю. С аналогичными заявлениями затем выступили еще несколько судоходных компаний: швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), немецкая Hapag-Lloyd, французская CMA CGM.

Как писал Axios со ссылкой на источники, США собираются объявить о развертывании в Красном море специальной многонациональной коалиции для противодействия атакам хуситов. В том числе планировалось размещение оперативных сил в регионе для реагирования на возникающие угрозы.

Издание писало, что США и несколько стран Ближневосточного региона направили хуситам требования прекратить атаки на корабли и Израиль, но это не убедило повстанцев прекратить нападения.