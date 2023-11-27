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Авианосная группа США «Эйзенхауэр» вошла в Персидский залив

Авианосная группа ВМС США «Эйзенхауэр» вошла в воды Персидского залива

Авианосная ударная группа ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр» прошла через Ормузский пролив и вошла в воды Персидского залива. Об этом сообщило Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил страны на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter).

Группа состоит из авианосца, ракетного крейсера Philippine Sea и эсминцев Gravely и Stethem. В Персидский залив также прибыл французский фрегат Languedoc. «Находясь в Персидском заливе, группа патрулирует [акваторию], чтобы обеспечить свободу судоходства на ключевых международных водных путях», — заявили в командовании.

На следующий день после нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября отправили в восточную часть Средиземного моря авианосец «Джеральд Форд» и его ударную группу, в которую вошли крейсер «Нормандия» с управляемыми ракетами, а также эсминцы «Томас Хаднер», «Рэмедж», «Карни» и «Рузвельт» с управляемыми ракетами.

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В середине октября США отправили в Средиземное море авианосец «Дуайт Эйзенхауэр». В его ударную группу вошли ракетный крейсер USS Philippine Sea (CG 58) и два ракетных эсминца — USS Gravely (DDG 107) и USS Mason (DDG 87).

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что авианосцы отправили «в рамках усилий по сдерживанию враждебных действий против Израиля».

В начале ноября США отправили в район Персидского залива атомную подводную лодку класса «Огайо», сообщили в CENTCOM. По словам источников Bloomberg в американском Минобороны, это подлодка «Флорида». Отправкой судна США «демонстрируют силу по сдерживанию Ирана», заявили собеседники агентства.

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Теги
Персидский залив авианосец США
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