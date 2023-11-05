Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» прибыл на Ближний Восток «в рамках усиления регионального присутствия», сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в X (ранее — Twitter).

В ударную группы авианосца вошли ракетный крейсер USS Philippine Sea (CG 58) и два ракетных эсминца — USS Gravely (DDG 107) и USS Mason (DDG 87).

«Дуайт Эйзенхауэр» присоединился к авианосцу «Джеральд Форд», который находится в международных водах у берегов Израиля с 11 октября. Кроме того, 14 октября в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке прибыли истребители F-15E Strike Eagle.



Президент США Джо Байден 11 октября заявил, что Вашингтон готов при необходимости перебросить дополнительные военные силы на Ближний Восток. По данным, которые приводятся на сайте Пентагона, сейчас в регионе дислоцированы около 30 тыс. американских военнослужащих.