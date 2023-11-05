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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» прибыл на Ближний Восток

Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» прибыл на Ближний Восток
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» прибыл на Ближний Восток «в рамках усиления регионального присутствия», сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в X (ранее — Twitter).

В ударную группы авианосца вошли ракетный крейсер USS Philippine Sea (CG 58) и два ракетных эсминца — USS Gravely (DDG 107) и USS Mason (DDG 87).



В середине октября США объявили о начале переброске авианосца «Дуайт Эйзенхауэр» на Ближний Восток. Министр обороны США Ллойд Остин объяснил, что авианосец отправили в восточную часть Средиземного моря «в рамках усилий по сдерживанию враждебных действий против Израиля»

«Дуайт Эйзенхауэр» присоединился к авианосцу «Джеральд Форд», который находится в международных водах у берегов Израиля с 11 октября. Кроме того, 14 октября в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке прибыли истребители F-15E Strike Eagle.

Президент США Джо Байден 11 октября заявил, что Вашингтон готов при необходимости перебросить дополнительные военные силы на Ближний Восток. По данным, которые приводятся на сайте Пентагона, сейчас в регионе дислоцированы около 30 тыс. американских военнослужащих.

Теги
авианосец США Ближний Восток Израиль Палестина ХАМАС
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