Макрон заявил, что Евросоюз не преуспел в сдерживании России

Эмманюэль Макрон (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Европейские страны «не очень преуспели» в сдерживании России, и попытки надавить на Москву провалились, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире телеканала France 5.

«Там, где мы добились меньшего успеха <...>, [российская] экономика не рухнула», — признал он (цитата по Le Figaro).

Французский лидер заявил, что Париж не может согласиться с потенциальной победой России на Украине, добавив, что пока существует «несбалансированная держава», в Европе «не будет мира».

Макрон пообещал продолжить оказывать финансовую поддержку Киеву, несмотря на то что кредиты, предоставляемые стране, сокращаются. Он счел вопрос дальнейшего оказания помощи Украине одним из ключевых в 2024 году.

После начала спецоперации на Украине страны ЕС, США, Канада, Япония ввели санкции против России. В Кремле признавали, что после введения международных санкций существовала угроза обвала экономики России из-за «беспрецедентного груза» ограничений, в связи с чем «пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы».

«Мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, санкционный потенциал Запада теперь «фактически исчерпан».

О том, что экономика России прошла период «адаптации к внешним вызовам», в конце октября говорил и премьер-министр Михаил Мишустин, прогнозируя рост ВВП по итогам года в 2,8%. Президент Путин допускал, что рост ВВП может составить более 3%.