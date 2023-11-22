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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал содержание проекта обязательств Евросоюза перед Украиной

Bloomberg: в план обязательств ЕС перед Украиной входят поставки и обучение ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
В декабре лидеры ЕС обсудят проект обязательств перед Украиной, туда вошли тренировки ВСУ, обмен данными разведки, а также долгосрочное снабжение оружием. Песков говорил, что документ сделает Европу «гораздо более опасным местом»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Евросоюз представил странам — участницам проект плана долгосрочных обязательств перед Украиной в области безопасности. Его содержание пересказывает Bloomberg, изучив документ.

Согласно проекту, Евросоюз возьмет на себя обязанности по:

  • «Предсказуемому, эффективному, устойчивому и долгосрочному механизму поставок военной техники на Украину», что мобилизует европейскую обороннуб промышленность;
  • Обучению военнослужащих Украины;
  • Обмену разведданными и спутниковыми снимками;
  • Расширению сотрудничества с украинской оборонной промышленностью;
  • Укреплению способности Украины противостоять киберугрозам и гибридным угрозам, а также дезинформации;
  • Поддержке усилий Украины по разминированию и решению проблемы «загрязнения, вызванного взрывоопасными частями взрывчатых средств»;
  • Помощи Украине в реформах, связанных с процессом вступления в ЕС, а также повышении ее способности контролировать распространение огнестрельного оружия, легких вооружений и боеприпасов и противодействовать любому незаконному обороту;
  • Поддержке энергетического перехода страны и усилий по ядерной безопасности;

В конце ноября проект документа обсудят послы, а в декабре — лидеры стран ЕС, он ляжет в основу консультаций с Киевом и странами «Большой семерки».

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Декларацию об обязательствах по долгосрочному обеспечению безопасности Украины страны «Большой семерки» приняли в июле, в числе которых подготовка украинских военнослужащих, представление развединформации, поддержка развития украинского ВПК, предоставление современной военной техники на суше, море и воздухе, поддержка инициатив в области киберзащиты и др. Немецкий канцлер Олаф Шольц отмечал, что обязательства вступят в силу только по завершении нынешнего конфликта.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал такую структуру обязательств «израильской». Соглашения не будут нарушены, если в США сменится президент (ближайшие выборы назначены на ноябрь 2024 года), так как голосование по таким вопросам проходит в конгрессе. В европейских странах обязательства также будут получать одобрение парламентов. Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности не заменят членство в НАТО.

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Кремль отнесся к идее гарантий безопасности для Украины со стороны Запада критически. «Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным. Потому что предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности», — сказал представитель президента Дмитрий Песков. Он призвал западные страны изменить свою позицию, поскольку иначе Европа станет «гораздо более опасным местом» на долгие годы. Москва настаивает, что Украина должна быть внеблоковым нейтральным государством.



 


 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Евросоюз гарантии безопасности
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