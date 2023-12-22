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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Словакии предрек Украине поражение даже со «всем оружием мира»

Премьер Словакии Фицо: Украина не победит Россию, даже получив все оружие мира
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ не победить российскую армию на поле боя даже с масштабным международным финансированием и снабжением, только наивный будет ждать ухода России с новых территорий, считает словацкий премьер
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Конфликт России и Украины нерешаем военным путем и первоначальная ставка западных стран на снабжение Киева вооружением и деньгами провалилась, заявил новый словацкий премьер Роберт Фицо в интервью Pravda.

«Мы должны взглянуть правде в глаза и сказать, что у Украины недостаточно сил, чтобы переломить ситуацию военным путем, и она не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем влить туда все оружие мира, все деньги, и Россия никогда не будет побеждена в военном отношении. Наступит рубеж 2023 и 2024 годов, и вы увидите, что Россия начнет диктовать условия урегулирования этого конфликта», — сказал Фицо.

По его словам, после начала полномасштабных боев было «две возможности для мирных переговоров», Киев готовился к подписанию мирного соглашения, но «они запретили» украинскому президенту Владимиру Зеленскому это сделать. Фицо не пояснил, кого имел в виду под словом «они».

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Роберт Фицо

Россия столкнулась с санкциями, которые, «конечно, неприятны ее народу», продолжил премьер Словакии, но не следует «думать, что гражданин России бьется головой о стену, если не может купить американский телефон». «Ведь купит китайский [телефон], и проблема решена. В этом отношении они чрезвычайно рациональны и прагматичны», — считает Фицо.

Журналист напомнил ему, что Россия не всегда достигала военных успехов, на что Фицо напомнил, что под контроль Москвы перешли территории Донбасса и Крыма, а потому «только наивный человек может представить, что итогом переговоров о будущем станет уход России с этих подконтрольных территорий».

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Фицо снова стал премьером Словакии два месяца назад — в конце октября. Сразу после этого он объявил, что власти страны прекратят государственную помощь Украине оружием. «Пусть лучше десять лет ведут переговоры о мире, чем десять лет убивают друг друга без всякого результата», — пояснил он членам парламента.

Словакия была одним из основных европейских поставщиков для ВСУ. Она предоставила Украине гаубицы Zuzana-2, вертолеты Ми-17 и все 13 своих истребителей МиГ-29, а также систему ПВО С-300.

«Действительно, не такая большая доля Словакии была в обеспечении вооружениями, поэтому, действительно, это вряд ли повлияет на весь процесс», — оценил значение этого решения представитель российского президента Дмитрий Песков. Москва требует от западных стран прекратить поддержку ВСУ.

Власти России предлагают возобновить переговоры только на условиях признания за собой суверенитета над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями. Украинская сторона называет условием завершения конфликта возвращение границ по состоянию на 1991 год.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Роберт Фицо Словакия Украина поставки оружия
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