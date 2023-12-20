Большинство украинцев в опросе выступили против отставки Залужного

Валерий Залужный (Фото: офис президента Украины)

Подавляющее большинство (72%) украинцев высказались против отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, следует из данных опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Опрос проводился 4–10 декабря 2023 года методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1,2 тыс. человек, проживающих на территориях, подконтрольных Украине.

Большая часть опрошенных (72%) негативно отнеслись бы к отставке Залужного, только 2% украинцев высказались «за». Еще 21% относятся к вопросу нейтрально, а 5% затруднились ответить.

Среди респондентов, которые доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому, 71% высказался против отставки главкома ВСУ, только 3% оценили идею положительно.

Критически относятся к увольнению Залужного во всех украинских регионах, отметили в КМИС.

Другой вопрос, заданный респондентам, касался разногласий между Залужным и Зеленским. Верят в реальность этого конфликта меньше половины украинцев (43%), из них лишь 8% считают, что ситуация серьезная, а почти каждый третий (35%) высказал противоположное мнение. В отсутствии разлада между руководством уверены 39%, еще 18% не смогли дать ответ.

В конце ноября The Economist со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Украины сообщил, что конфликт между Зеленским и Залужным длится с прошлого года, сейчас он перешел в «открытое противостояние» — это связано с провалом контрнаступления ВСУ, которое длится с июня.

Комментируя это, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк исключил столкновение между президентом и главкомом. По его словам, речь идет не о конфликте, а о «нормальной работе», когда начальник ставит задачи своим подчиненным.

Накануне, 19 декабря, Зеленский, отвечая на вопрос, не собирается ли он отправлять в отставку главкома, назвал отношения с Залужным рабочими, добавив, что ждет от него решительных действий.

Украинский президент в начале зимы признал, что контрнаступление не достигло намеченных результатов, связав это с недостаточным количеством вооружений. Залужный отказался считать патовой ситуацию в зоне боевых действий.

Москва неоднократно называла украинское контрнаступление провальным. По словам президента Владимира Путина, у ВСУ «пока результатов нет, есть только огромные потери». В Кремле также критикуют поставки вооружения Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.