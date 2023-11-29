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Economist объяснил конфликт Зеленского и Залужного провалом наступления

Economist: Зеленский и Залужный конфликтуют из-за провалившегося наступления
Отношения между Зеленским и Залужным можно охарактеризовать как «ужасные», каждый из них пытается переложить ответственность за провальное контрнаступление, сообщил источник Economist. Путин также называл наступление ВСУ провалом
Валерий Залужный (слева) и Владимир Зеленский
Валерий Залужный (слева) и Владимир Зеленский (Фото: Reuters )

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным длится с прошлого года, однако сейчас он перешел в «открытое противостояние», что связано с провалом контрнаступления этим летом. Об этом The Economist рассказал высокопоставленный источник в украинском правительстве.

По его словам, этот конфликт можно назвать «предсказуемым», поскольку позиция Залужного нередко расходилась с позицией Зеленского по многим вопросам. Источник отмечает, что Залужный, возможно, «поступал неразумно», противоречив более оптимистичным публичным заявлениям Зеленского относительно контрнаступления. Сейчас же идут взаимные обвинения в том, кто ответственен за его провал, указал собеседник журнала.

«Политики говорят, что их генералы — придурки, прошедшие советское обучение. А генералы говорят, что политики — мешающие им дураки. У победы много отцов, но никто не хочет быть родителем безвыходного положения», — заявил источник.

Как отмечает The Economist, отношения между президентом и главкомом сейчас нельзя охарактеризовать иначе, как «ужасные», что может поставить под вопрос «стабильность» Украины. По данным журнала, кроме публичной критики со стороны политических властей, Залужный в настоящее время фигурирует в качестве свидетеля по расследованию о «сдаче» юга Украины. Собеседники журнала отмечают, что возможность уголовного обвинения «призвана держать его в узде».

Также The Economist приводит данные опроса, согласно которому, доверие к «запятнанному коррупцией» Зеленскому упало до 32%, тогда как у Залужного рейтинг доверия почти в двое больше — 70%. Опрос был проведен на Украине в середине ноября. Какая служба его проводила и какой у него был охват, журнал не уточняет.

Путин заявил о потере ВСУ 90 тыс. человек после начала контрнаступления
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

О конфликте Зеленского и Залужного еще в середине ноября сообщил бывший внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. В частности, он заявил, что поддерживает точку зрения главкома ВСУ о том, что военный конфликт с Россией зашел в тупик. По его словам, «главком говорит о ходе военных действий одно, а президент — совсем другое».

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Мысль о тупике на фронте Залужный озвучил в интервью The Economist в начале ноября. Тогда он также сказал, что «глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет». Зеленский с ним не согласился. Глава государства признал, что ситуация на фронте сложная, но заявил, что ее нельзя назвать патовой. Глава офиса Андрей Ермак при этом подчеркивал, что между Зеленским и Залужным нет раскола, у них единая позиция по вопросу военных действий.

Москва неоднократно называла украинское контрнаступление провальным. По данным российского Минобороны, только с июня по ноябрь Киев потерял более 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Об огромных потерях ВСУ не раз говорил и президент России Владимир Путин. «Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении [с российской армией]», — заявил он в октябре.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Валерий Залужный Владимир Зеленский конфликт контрнаступление ВСУ Военная операция на Украине
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