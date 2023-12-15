Макрон заявил, что Евросоюзу «еще очень далеко» до расширения

Евросоюз пока очень далек от расширения, включающего Украину, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Le Figaro.

«Мы еще очень далеки от включения в состав Украины», — сказал он.

По словам Макрона, для этого потребуется «глубокое реформирование» правил работы объединения. «Это будет возможно только при значительном увеличении финансирования или при изменении существующих правил и механизмов», — отметил он.

Президент также выразил надежду, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет «вести себя как европеец» и не выступит против вступления Украины в Евросоюз. «Если семь правил соблюдены, то мы должны иметь возможность начать дискуссию», — добавил Макрон.

Накануне Евросоюз решил начать переговоры о вступлении Украины в объединение. Украинский президент Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в Евросоюз в феврале 2022 года, после начала военной операции, а летом того же года страна получила статус кандидата. Глава Европейского совета Шарль Мишель допустил, что Украина может стать членом ЕС только к 2030 году.

В начале декабря Орбан заявил, что в Евросоюзе нет единства по вступлению Украины, так что этот вопрос лучше вообще не выносить на повестку декабрьского саммита ЕС. Он подчеркнул, что Венгрия не будет налагать на вопрос вето, если этот вопрос все же поднимут. 8 декабря премьер заявил, что Украину невозможно принять из-за высокого уровня коррупции внутри страны. Politico сообщила, что из-за позиции Венгрии в ЕС назревает политический кризис.

Президент России Владимир Путин отметил, что Москва никогда не была против вступления Киева в ЕС, претензии есть лишь к «военному освоению», поскольку это создает угрозы безопасности России, но что касается «экономической интеграции — ради бога, это их выбор».