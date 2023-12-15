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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо сообщил о ракетном обстреле окрестностей Геническа

Сальдо: Генический округ Херсонской области попал под обстрел, сбито 15 ракет
Сюжет
Военная операция на Украине

Сальдо сообщил о ракетном обстреле окрестностей Геническа
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Генический округ Херсонской области, где расположена временная столица региона, город Геническ, подвергся ракетному обстрелу. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в телеграм-канале.

К 21:20 мск, по словам Сальдо, военные сбили 15 целей. Он показал видео, на котором виден полет ракеты и слышны взрывы.

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Губернатор предупредил жителей о возможном падении обломков.

Геническ стал временной административной столицей Херсонской области в ноябре 2022 года. Тогда глава Минобороны Сергей Шойгу поручил вывести войска из Херсона на левый берег Днепра по предложению занимавшего пост командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине генерала Сергея Суровикина.

Последний объяснял необходимость этого шага тем, что в условиях усиления атак ВСУ на Каховскую ГЭС возникнет угроза для населения и опасность окружения российских сил. Переброска военных на левый берег Днепра была завершена 11 ноября. В тот же день в Херсон вошел украинский спецназ. Через три дня туда прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

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Власти не планируют переносить столицу региона из Херсона, город сохранит этот статус, подчеркивал Сальдо.

В ночь на 15 декабря представительство ДНР в совместном центре контроля и координации сообщило, что в направлении Мариуполя выпустили три дальнобойные ракеты. Других деталей в представительстве не привели.

Теги
Херсонская область Владимир Сальдо ракетный обстрел
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