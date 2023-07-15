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Сальдо отказался переносить столицу области из Херсона

Сальдо: планов переносить столицу Херсонской области в другой город нет
Херсон
Херсон (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Столицей Херсонской области останется Херсон, планов переносить центр региона в другой город нет. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил врио главы региона Владимир Сальдо.

«Столицей региона был и остается Херсон. Планов перемещения центра Херсонской области у нас нет», — сказал Сальдо.

После начала военной операции Минобороны заявило о полном контроле над Херсоном и областью в марте 2022 года. Через месяц Сальдо был назначен руководителем военно-гражданской администрации региона, а после включения области в состав России стал врио губернатора.

9 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу поручил вывести войска из Херсона на левый берег Днепра по предложению командующего тогда группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине генерала Сергея Суровикина.

Последний объяснял необходимость такого шага тем, что в условиях усиления атак ВСУ на Каховскую ГЭС возникнет угроза населению и опасность окружения российских сил. Переброска военных на левый берег Днепра была завершена 11 ноября. В тот же день в Херсон вошел украинский спецназ. Через три дня туда прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Временной столицей Херсонской области стал город Геническ на южном берегу Днепра. Там сосредоточены все основные органы власти.

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6 июня в Херсонской области обрушилась плотина Каховской ГЭС, расположенной по течению Днепра выше Херсона. В результате были затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки. Под водой оказался также Нижнеднепровский национальный природный парк в Херсонской области.

Москва обвинила Киев в диверсии. Украинская сторона возложила ответственность на Россию. 10 июня официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что плотина Каховской ГЭС разрушилась 6 июня из-за «методичных атак ВСУ», которые проводились ранее.

Теги
Херсон Херсонская область Украина Военная операция на Украине Владимир Сальдо
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