NBC: Песков заявил о готовности России к переговорам с США на своих условиях

Кремль заявил о готовности к переговорам с США на условиях России

Дмитрий Песков (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Россия готова к переговорам с США, но только на своих условиях, передает телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Песков дал интервью NBC. В репортаже, приуроченном к этому, журналист отмечает: «Он (Песков. — РБК) заявил, что Россия открыта к переговорам с Вашингтоном, но на своих условиях». Впоследствии NBC демонстрирует кадры, где Песков говорит, что «мир менее безопасен, чем был» до того, как диалог России и США прекратился.

Соединенные Штаты, по словам Пескова, сильно вовлечены в конфликт на Украине.

Песков комментировал заявление Госдепартамента США об условиях восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном. Последнее прозвучало вслед за словами российского президента Владимира Путина, что Москва готова к восстановлению диалога с США, но для этого нет условий. По мнению Путина, Вашингтону мешает имперская политика, а также неумение «уважать других людей, другие страны» и «искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы».

В американском Госдепе ответили российскому президенту, что для восстановления отношений необходимо освободить задержанных в России американцев, вывести войска с территории Украины и уважать ее суверенитет, а также провести переговоры на условиях Киева. Россия и раньше исключала урегулирование на таких основаниях.

США настаивают, что решение о начале переговоров должна принимать сама Украина и что условия мира должны быть приемлемы для нее. Кремль не раз отвергал возможность переговоров на условиях Киева. В МИДе подчеркивали, что Москва готова начать их без предварительных условий, но «на основе той реальности, которая существует». Президент Украины Владимир Зеленский исключал заключение мира с Россией любой ценой.