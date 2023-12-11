FT узнала, что Запад спрашивал Киев о переговорах после слов Залужного

После интервью Залужного Economist о «тупике» в конфликте с Россией западные лидеры звонили в Киев, чтобы узнать о позиции властей по поводу переговоров с Москвой. Российские власти не раз говорили, что не отказываются от диалога

Валерий Залужный (Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters)

Слова главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в конфликте с Россией стали неожиданностью не только для многих граждан Украины, но и стран Запада, сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

По словам собеседника, некоторые западные лидеры звонили в Киев, чтобы узнать, что означают слова Залужного, и не считает ли теперь Украина приоритетом переговоры с Москвой.

Власти Украины перед началом переговоров требуют возвращения границ 1991 года и документально зафиксировать завершение конфликта. Российская сторона отвергает любые мирные инициативы, которые бы не учитывали ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями. И Москва, и Киев считают неприемлемыми выдвигаемые другой стороной условия. Президент России Владимир Путин при этом неоднократно заявлял, что Москва в отличие от Киева никогда не отказывалась от диалога и что для начала переговоров Украине нужно отменить декрет об их запрете.

1 ноября в журнале The Economist вышла статья Залужного, где среди прочего говорилось, что боевые действия переходят в новую фазу, превращаясь в «позиционную войну» на истощение. В интервью тому же изданию главком сказал, что «глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет» и ситуация на фронте «зашла в тупик».

Как пишет FT со ссылкой на три источника, власти Украины, рассказывая о ходе боевых действий, стараются поддерживать оптимизм как внутри страны, так и среди союзников за рубежом. Эта политика применяется на всех уровнях, от министерств и местных администраций до военного командования. Однако по мере продолжения вооруженного конфликта такая коммуникационная стратегия «создает раскол между администрацией президента и военным руководством», утверждают представители вооруженных сил и бывшие сотрудники офиса главы государства, с которыми поговорила FT. Газета пишет, что после выхода материалов Economist разногласия между военным и политическим руководством страны стали более очевидны.

По словам одного из собеседников, «необходимо добавить больше реализма»; в военном руководстве считают, что это необходимо в том числе для получения дальнейшей поддержки со стороны зарубежных союзников. В то же время президент Украины Владимир Зеленский считает, что «оптимистическое послание — единственный способ успокоить сомневающихся на Западе», сообщает газета. Россия осуждает помощь Украине со стороны других государств, но заявляет, что это не скажется на ходе военной операции.

В офисе Зеленского, хотя и критиковали интервью Залужного, подчеркивали при этом, что между президентом и главкомом ВСУ нет разногласий, у них единая позиция по вопросу военных действий.