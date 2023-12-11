 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

FT узнала, что Запад спрашивал Киев о переговорах после слов Залужного

FT: страны Запада после слов Залужного узнавали об отношении Киева к переговорам
Сюжет
Военная операция на Украине
После интервью Залужного Economist о «тупике» в конфликте с Россией западные лидеры звонили в Киев, чтобы узнать о позиции властей по поводу переговоров с Москвой. Российские власти не раз говорили, что не отказываются от диалога
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters)

Слова главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в конфликте с Россией стали неожиданностью не только для многих граждан Украины, но и стран Запада, сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

По словам собеседника, некоторые западные лидеры звонили в Киев, чтобы узнать, что означают слова Залужного, и не считает ли теперь Украина приоритетом переговоры с Москвой.

Власти Украины перед началом переговоров требуют возвращения границ 1991 года и документально зафиксировать завершение конфликта. Российская сторона отвергает любые мирные инициативы, которые бы не учитывали ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями. И Москва, и Киев считают неприемлемыми выдвигаемые другой стороной условия. Президент России Владимир Путин при этом неоднократно заявлял, что Москва в отличие от Киева никогда не отказывалась от диалога и что для начала переговоров Украине нужно отменить декрет об их запрете.

Может ли конфликт между Зеленским и Залужным привести к отставке главкома
Политика
Владимир Зеленский и Валерий Залужный (справа)

1 ноября в журнале The Economist вышла статья Залужного, где среди прочего говорилось, что боевые действия переходят в новую фазу, превращаясь в «позиционную войну» на истощение. В интервью тому же изданию главком сказал, что «глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет» и ситуация на фронте «зашла в тупик».

Как пишет FT со ссылкой на три источника, власти Украины, рассказывая о ходе боевых действий, стараются поддерживать оптимизм как внутри страны, так и среди союзников за рубежом. Эта политика применяется на всех уровнях, от министерств и местных администраций до военного командования. Однако по мере продолжения вооруженного конфликта такая коммуникационная стратегия «создает раскол между администрацией президента и военным руководством», утверждают представители вооруженных сил и бывшие сотрудники офиса главы государства, с которыми поговорила FT. Газета пишет, что после выхода материалов Economist разногласия между военным и политическим руководством страны стали более очевидны.

По словам одного из собеседников, «необходимо добавить больше реализма»; в военном руководстве считают, что это необходимо в том числе для получения дальнейшей поддержки со стороны зарубежных союзников. В то же время президент Украины Владимир Зеленский считает, что «оптимистическое послание — единственный способ успокоить сомневающихся на Западе», сообщает газета. Россия осуждает помощь Украине со стороны других государств, но заявляет, что это не скажется на ходе военной операции.

Читайте на РБК Pro
До $25 тыс. в месяц: сколько получают экспаты в Африке и кем работают
«Конвейер руководителей»: как навсегда забыть о нехватке сильных кадров
Как компании встать на воинский учет и избежать штрафа на 500 тыс. руб.
ФНС жестко контролирует работу с самозанятыми. Как не нарваться на штрафы

В офисе Зеленского, хотя и критиковали интервью Залужного, подчеркивали при этом, что между президентом и главкомом ВСУ нет разногласий, у них единая позиция по вопросу военных действий.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Валерий Залужный переговоры Украина Запад Владимир Зеленский
Материалы по теме
Кремль исключил переговоры на условиях Киева
Политика
США раскрыли дилемму для России по переговорам с Украиной к концу 2024-го
Политика
В Кремле заявили о сохранении готовности к переговорам по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
Ключ к общению: зачем нужен социальный капитал и как его заработать РБК и ЖК SOUL, 10:40
Панарин побил рекорд Гретцки в клубе НХЛ Спорт, 10:35
ФСБ раскрыла агентурную сеть, готовившую покушение на Аксенова Политика, 10:34
Дружественные инопланетяне, кунцхаус и дуриан: где это построено РБК и ЛСР, 10:28
Филиппины обвинили Китай в агрессии из-за водометов Политика, 10:25
ФНС жестко контролирует работу с самозанятыми. Как не нарваться на штрафы Pro, 10:24
Композитора Александру Пахмутову госпитализировали с симптомами простуды Общество, 10:17
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Оборот вырос в 3 раза»: как работать с маркетплейсом. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 10:16
FT узнала, что Запад спрашивал Киев о переговорах после слов Залужного Политика, 10:10
Овечкин повторил свой антирекорд Спорт, 10:10
Bloomberg узнал детали первого в мире свода правил для разработчиков ИИ Технологии и медиа, 10:09
Лидерство «Краснодара» и разгром от «Спартака». Итоги тура перед паузой Спорт, 10:09
Минздрав зарегистрировал обновленный «Спутник Лайт» Общество, 10:07
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 10:05