Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нереалистичными попытки склонить Россию к мирным переговорам на условиях Украины, сообщает корреспондент РБК. Так он ответил на слова первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера о том, что Вашингтон намерен к концу 2024 года убедить Москву пойти на мирные переговоры на выгодных для Киева условиях.

«Нет, нереалистично абсолютно», — сказал Песков.

Комментируя слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что около 90% военной помощи, предназначенной для Киева, осталось в США, отметил, что Киев должен понять, что не является «главной заботой» для Вашингтона.

Песков назвал американцев «весьма прагматичными ребятами», для которых главная цель — собственное благосостояние.

«Главной заботой для США всегда были сами американцы, причем даже ценой большого количества жизней тех же самых украинцев. Именно США зарабатывают миллиарды и миллиарды долларов на дорогих энергоносителях, на газе, который поставляют в Европу, на нефти. Это именно американцы обеспечивают себе рабочие места, повышенные налоги, сбор налогов, загружая свое производство заказами на снаряды, военную технику. Конечно же, это американо-центричная политика. К сожалению, в случае с Украиной, это ценой жизни украинцев. И они готовы дальше бросать в топку жизни этих самых украинцев. Жаль, что этого до сих пор не понимают в Киеве», — указал представитель Кремля.

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