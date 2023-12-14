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Политика ,  
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Госдеп предложил России способ восстановить диалог

Госдеп: начать восстановление диалога США и России можно, освободив американцев
Путин на прямой линии заявил о готовности восстановить отношения с США, диалог по освобождению Уилана и Гершковича он назвал «непростым». Госдеп заявил, что договоренности по ним могут положить начало восстановлению отношений
Фото: Elizabeth Frantz / Reuetrs
Фото: Elizabeth Frantz / Reuetrs

Восстановление переговоров Москвы и Вашингтона можно было бы начать с освобождения задержанных Россией американских граждан, заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. Брифинг транслировался на YouTube-канале ведомства.

«Если он [Владимир Путин] хочет восстановить отношения с США или другими странами на Западе, я скажу относительно США, он мог бы начать с освобождения американцев, которых он ошибочно задержал. Мы сделали несколько существенных предложений, а он отказался освободить американцев, которые никогда не должны были быть задержаны», — сказал Миллер.

Вторым пунктом он назвал вывод войск с территории Украины и уважение ее суверенитета. Третьим он отметил то, что переговоры по прекращению конфликта должны идти на условиях Киева, а Москва не показывает готовности к диалогу. Россия исключала урегулирование на таких основаниях.

Позднее Миллер добавил к вопросу об освобождении американцев, что Вашингтон очень хочет достичь договоренностей и вернуть домой Эвана Гершковича и Пола Уилана, было сделано много предложений, но их отвергла российская сторона. «Мы будем приветствовать их готовность к переговорам в духе доброй воли» и с серьезными намерениями, отметил представитель Госдепа.

Корреспондента The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича ФСБ задержала 30 марта в Екатеринбурге. По данным спецслужбы, он по заданию Вашингтона собирал данные об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Журналист арестован как минимум до 30 января 2024-го. Ему грозит от десяти до 20 лет лишения свободы. В WSJ отвергали обвинения в адрес своего сотрудника.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Ему предъявили обвинение по ст. 276 УК («Шпионаж»). По версии следствия, Уилан, будучи кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Летом 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам строгого режима. Свою вину Уилан не признал.

Путин назвал непростым диалог с США по обмену заключенными
Политика
Эван Гершкович

Путин во время прямой линии 14 декабря заявил, что Россия готова к восстановлению прежнего уровня двустороннего диалога с США, но для этого нет условий. По его мнению, Вашингтону мешает имперская политика, а также неумение «уважать других людей, другие страны» и «искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы».

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Диалог по освобождению заключенных Путин назвал «непростым» и сказал, что Россия не отказывалась вернуть их, но хочет сделать это на «взаимоприемлемых» условиях и хотела бы договориться. Отвечая на вопрос о том, что Гершкович якобы содержится в тюрьме «без суда и следствия», Путин заявил, что говорить так «некорректно», поскольку суд продлил его содержание под стражей.

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Госдепартамент США Эван Гершкович Пол Уилан Владимир Путин

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