СК возбудил дело об убийстве по факту стрельбы в брянской гимназии

Следователи завели дело после стрельбы в брянской гимназии

Фото: Надежда Михеева / ТАСС

Следователи в Брянской области возбудили уголовное дело об убийстве после стрельбы в гимназии, сообщил СК России.

Дело завели по статье об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК). По данным следствия, 14-летняя ученица принесла в школу помповое оружие, из которого выстрелила в одноклассников.

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления», — заключили в ведомстве.

Ранее фото ружья опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн — это охотничье ружье «Бекас-3», принадлежащее отцу школьницы. Девочка спрятала его в тубус, пояснил он.

Утром 7 декабря восьмиклассница пронесла оружие в гимназию № 5 в Брянске и открыла стрельбу, в результате пострадали четыре человека, одна девушка погибла. Сама стрелявшая ученица покончила с собой, сообщили в главке МВД по региону. Там уточнили, что мотивы и обстоятельства выясняются.

Гимназия № 5 находится по адресу: Брянск, микрорайон Московский, дом 56. В школе обучаются свыше 700 человек.