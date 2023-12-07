Хинштейн опубликовал фото оружия, из которого открыли стрельбу в брянской школе

Хинштейн опубликовал фото оружия, из которого открыли стрельбу в Брянске

Фото: Hinshtein / Telegram

Стрельбу в брянской школе устроили из помпового охотничьего ружья «Бекас-3», его фото опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«По предварительным данным, 14-летняя Дарья А. пронесла в школу охотничье ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу», — написал он в телеграм-канале. Он уточнил, что ученица спрятала его в тубусе.

Утром 7 декабря восьмиклассница пронесла оружие в гимназию № 5 в Брянске и открыла стрельбу, в результате пострадали пять человек, одна из них умерла. Сама стрелявшая ученица покончила с собой, сообщили в полиции. Следователи завели дело по статье об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК), работы на месте происшествия продолжаются.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Гимназия № 5 находится по адресу: Брянск, микрорайон Московский, дом 56. В школе обучаются свыше 700 человек.