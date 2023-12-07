 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Хинштейн опубликовал фото оружия, из которого открыли стрельбу в Брянске

Хинштейн опубликовал фото оружия, из которого открыли стрельбу в брянской школе
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

Стрельбу в брянской школе устроили из помпового охотничьего ружья «Бекас-3», его фото опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«По предварительным данным, 14-летняя Дарья А. пронесла в школу охотничье ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу», — написал он в телеграм-канале. Он уточнил, что ученица спрятала его в тубусе.

При стрельбе в брянской школе погибли два человека
Общество
Сотрудники оперативных служб на месте стрельбы в гимназии № 5

Утром 7 декабря восьмиклассница пронесла оружие в гимназию № 5 в Брянске и открыла стрельбу, в результате пострадали пять человек, одна из них умерла. Сама стрелявшая ученица покончила с собой, сообщили в полиции. Следователи завели дело по статье об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК), работы на месте происшествия продолжаются.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Гимназия № 5 находится по адресу: Брянск, микрорайон Московский, дом 56. В школе обучаются свыше 700 человек.

Теги
Брянск Александр Хинштейн стрельба
Материалы по теме
Устроившая стрельбу в Брянске школьница покончила с собой
Общество
При стрельбе в брянской школе погибли два человека
Общество
Ученица устроила стрельбу в брянской школе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 100,14 (+1) Инвестиции, 06 дек, 16:33 Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 92,78 (+1,2) Инвестиции, 06 дек, 16:33
Выборы президента на новых территориях пройдут в особом порядке Политика, 11:44
В ВТБ сообщили, что юань обогнал евро в валютных сбережениях россиян Финансы, 11:41
Таксист, фотограф, репетитор: как работать на себя — пять историй РБК и ВТБ, 11:41
Решетников усомнился в эффективности «трудоустройства тысяч бухгалтеров» Экономика, 11:39
В Азербайджане проведут внеочередные выборы президента Политика, 11:39
ВТБ спрогнозировал продление «времени вкладчика» в России Финансы, 11:36
«Селигдар» накопил внушительный долг. Что будет с акциями компании Pro, 11:32
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
11 декабря состоится конференция «Цифровизация высшего образования» РБК Events, 11:31
Google разрешит рекламу ETF на криптовалюты Крипто, 11:31
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 11:30
Случаи нападений в российских учебных заведениях Общество, 11:29 
ВТБ завершит интеграцию «Открытия» к концу 2024 года Финансы, 11:27
ПСБ запустил новую программу лояльности для состоятельных инвесторов Пресс-релиз, 11:25
Следователи завели дело после стрельбы в брянской гимназии Общество, 11:22