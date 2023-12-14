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Прямая линия Путина ,  
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Губернатор поддержал создание особой экономической зоны в Шебекино

Губернатор Гладков поддержал создание особой экономической зоны в Шебекино
Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поддерживает создание особой экономической зоны в пострадавшем от обстрелов городе Шебекино, об этом он написал в своем телеграм-канале. Эта инициатива прозвучала в одном из вопросов Владимиру Путину во время прямой линии.

«Внедрение новых форм экономической поддержки для нашего региона, которые позволили бы стабилизировать экономическую ситуацию, нам очень важны» — написал Гладков.

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Во время прямой линии с президентом Оксана Косицына, директор одного из химических предприятий Шебекино, отметила, что производство пострадало от обстрелов и не может работать в полную силу. Она попросила президента создать особую экономическую зону в городе, чтобы помочь ему восстановиться. Путин пообещал, что поручит правительству внести соответствующее предложение.

«Думаю, что условия особой экономической зоны в Шебекине, создание там такой зоны, надо поддержать. И попрошу правительство внести предложения в самое ближайшее время. Нужно сохранить там рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики» — сказал Путин.

После начала военной операции Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников.

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Шебекино, Белгородская область

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Так, вечером 15 ноября в результате обстрела Шебекино погибли два человека. 3 октября под обстрел попала территория одного из предприятий города. 1 октября ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино. Пострадали три человека: одна женщина получила осколочные ранения шеи, у двоих мужчин осколочные ранения ног. 29 сентября ВСУ обстреляли Шебекино из минометов и танков.

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Владимир Путин Шебекино Вячеслав Гладков Белгородская область
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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