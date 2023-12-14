Губернатор поддержал создание особой экономической зоны в Шебекино

Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поддерживает создание особой экономической зоны в пострадавшем от обстрелов городе Шебекино, об этом он написал в своем телеграм-канале. Эта инициатива прозвучала в одном из вопросов Владимиру Путину во время прямой линии.

«Внедрение новых форм экономической поддержки для нашего региона, которые позволили бы стабилизировать экономическую ситуацию, нам очень важны» — написал Гладков.

Во время прямой линии с президентом Оксана Косицына, директор одного из химических предприятий Шебекино, отметила, что производство пострадало от обстрелов и не может работать в полную силу. Она попросила президента создать особую экономическую зону в городе, чтобы помочь ему восстановиться. Путин пообещал, что поручит правительству внести соответствующее предложение.

«Думаю, что условия особой экономической зоны в Шебекине, создание там такой зоны, надо поддержать. И попрошу правительство внести предложения в самое ближайшее время. Нужно сохранить там рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики» — сказал Путин.

После начала военной операции Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников.

Так, вечером 15 ноября в результате обстрела Шебекино погибли два человека. 3 октября под обстрел попала территория одного из предприятий города. 1 октября ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино. Пострадали три человека: одна женщина получила осколочные ранения шеи, у двоих мужчин осколочные ранения ног. 29 сентября ВСУ обстреляли Шебекино из минометов и танков.