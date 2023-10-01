Гладков сообщил об обстреле центрального рынка в Шебекино

ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, в результате обстрела есть трое пострадавших.

Женщина получила осколочные ранения шеи. Ее доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода.

Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног, сотрудники пожарной части оказали им первую медицинскую помощь. Один из пострадавших ушел, не дожидаясь врачей. Второго доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода.

«Повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте. Обход территории продолжается», — заключил Гладков.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов со стороны Украины.



29 сентября ВСУ обстреляли город Шебекино тремя минометными и шестью танковыми снарядами, писал Гладков. В результате обстрела никто не пострадал, повреждения получили несколько цехов промышленного предприятия.



30 сентября под обстрел из артиллерии попала окраина села Муром Шебекинского района. «Осколками снарядов посекло крыши трех частных жилых домовладений», — сообщал Гладков. Пострадавших не было.