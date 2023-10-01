 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил об обстреле центрального рынка в Шебекино

Гладков: ВСУ обстреляли центральный рынок в Шебекино
Сюжет
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, в результате обстрела есть трое пострадавших.

Женщина получила осколочные ранения шеи. Ее доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода.

Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног, сотрудники пожарной части оказали им первую медицинскую помощь. Один из пострадавших ушел, не дожидаясь врачей. Второго доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода.

«Повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте. Обход территории продолжается», — заключил Гладков.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов со стороны Украины.

29 сентября ВСУ обстреляли город Шебекино тремя минометными и шестью танковыми снарядами, писал Гладков. В результате обстрела никто не пострадал, повреждения получили несколько цехов промышленного предприятия.

30 сентября под обстрел из артиллерии попала окраина села Муром Шебекинского района. «Осколками снарядов посекло крыши трех частных жилых домовладений», — сообщал Гладков. Пострадавших не было.

Читайте на РБК Pro
Когда ты бизнесмен, легко начать выпивать: как живет сооснователь Reddit
Бонусофагия: как понять, что ваш бизнес заражен этой опасной болезнью
«Взаимное уничтожение». Почему ЦРУ считает, что Китай готовится к войне
Какие упражнения в воде помогут проработать сразу несколько групп мышц
Теги
Персоны
Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил о повторном обстреле села Большетроицкое под Шебекино
Политика
Гладков сообщил об обстреле села под Шебекино
Политика
Гладков сообщил об обстреле села Теребрено в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:33
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 09:33
Компания Zoom возвращает сотрудников в офисы. Вот почему — Fast Company Pro, 09:32
Страсти по Rammstein. Как сезон в фигурном катании начался со скандала Спорт, 09:21
Гладков сообщил об обстреле центрального рынка в Шебекино Политика, 09:18
Губернатор сообщил об атаке беспилотников на Смоленск Политика, 09:07
Что изменится в законах в октябре 2023 года Общество, 09:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как вернуть страховку по кредиту: инструкция и сроки возврата Инвестиции, 09:00
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Краснодарским краем Политика, 08:49
Адвокат Арно назвала обвинения в отмывании денег абсурдными Бизнес, 08:43
Глава МИД Индии назвал Дели и Вашингтон «оптимальными» партнерами Политика, 08:43
Новые отшельники: как минимизировать минусы удаленной работы РБК и Ahead, 08:39
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:05
В UBS заявили, что им ничего не известно о расследовании Минюста США Политика, 08:00