Губернатор Белгородской области Гладков: при обстреле Шебекино погибли два человека

В Белгородской области два человека погибли в результате обстрела

Вечером 15 ноября в результате обстрела города Шебекино Белгородской области погибли два челвоека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«По предварительной информации в результате вечернего обстрела города Шебекино есть 2 погибших и 3 пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи отправлены на место», — написал он.

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