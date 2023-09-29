Гладков сообщил об обстреле Шебекино минометными и танковыми снарядами

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Город Шебекино в Белгородской области, который попал под удар накануне, обстреляли минометными и танковыми снарядами, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По городу, по словам губернатора, выпустили три минометных и шесть танковых снарядов. В результате обстрела никто не пострадал. «Часть снарядов попала на территорию одного из промышленных предприятий. Есть незначительные повреждения в нескольких производственных цехах. Также повреждена линия электропередачи», — написал Гладков.

Часть жителей города осталась без света в результате обстрела, электроснабжение уже восстановили, уточнил он.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов со стороны Украины. За прошедшие сутки, по словам Гладкова, по селам и городам Белгородской области было выпущено более 130 снарядов.