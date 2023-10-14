«Нам сказали, денег нет». Что происходит с бизнесом Шебекино

Предприятия Шебекино уже год находятся под обстрелами. РБК узнал, почему некоторые из них оказались под угрозой консервации, как им помогает государство и что предлагает бизнес-омбудсмен

Шебекино, Белгородская область (Фото: Антон Вергун / РИА Новости)

Опрошенные РБК представители пострадавших от обстрелов предприятий Шебекино (Белгородская область) заявили, что не могут восстановить работу — по их словам, деньги, выделенные властями на помощь в восстановлении, до них пока не дошли, а остальных мер поддержки недостаточно, чтобы справиться с миллионным ущербом. Бизнес-омбудсмен Борис Титов в разговоре с РБК отметил, что помощь предприятиям была оказана, но соглашается с тем, что в условиях продолжающихся обстрелов этого может быть мало. РБК разбирался, как сейчас живут и выживают предприятия одного из самых пострадавших от обстрелов районов.

Как власти помогают пострадавшим предприятиям

Сейчас господдержка пострадавшего бизнеса в Шебекино организована по двум основным направлениям: выдача денежных грантов в виде субсидий на восстановление предприятий и кредиты по льготной ставке. Размер гранта определяется в зависимости от ущерба: 100% стоимости повреждений субсидия покроет при сумме ущерба до 1 млн руб., 70% (но не менее 1 млн руб.) — если ущерб составил от 1 млн до 5 млн, 60% (но не менее 3,5 млн руб.) — при ущербе от 5 млн до 10 млн. Предприятиям, ущерб которых составил до 100 млн руб., планировалось выплатить половину этой суммы, а при большей сумме ущерба — 40%, но не более 100 млн.

Также предприятия могут взять кредиты до 3 млн, до 5 млн, до 50 млн руб, ставка при этом варьируется от 1 до 5%. Кроме того, есть и другие послабления, например налоговые каникулы на срок до 12 месяцев (кроме НДС и налогов, уплачиваемых налоговым агентом).

В области распределили чуть больше 800 млн руб., из них 703 млн руб. были выданы в виде грантов, более 100 млн ушли на микрокредиты. Дополнительно на выдачу займов область получила 500 млн из резервного фонда Российской Федерации, 16 млн — от Минпромторга и 30 млн были выделены из областного бюджета. Об этом в начале октября рассказывал первый заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский, который курирует в регионе промышленность. Всего деньги получили 142 организации области.

Чем известно Шебекино Шебекино — город в 30 км от Белгорода, на границе с Украиной. По данным Белгородстата на 1 января 2022 года, в Шебекинском районе жили 84,9 тыс. человек, в самом Шебекино — 39,7 тыс. До сентября 2022 года российские военные занимали часть Харьковской области, которая примыкает к Шебекинскому району с украинской стороны, однако в начале сентября стало известно, что войска покидают регион. 10 сентября Минобороны сообщило о «перегруппировке» войск в районе Балаклеи и Изюма (от Балаклеи до Шебекино по прямой около 100 км), сворачивании там группировки и переброске ее в ДНР «для достижения заявленных целей специальной военной операции». После этого начались обстрелы Шебекинского района. К середине ноября от обстрелов погибли три человека по данным Минздрава Белгородской области, позже также поступали сообщения о жертвах. Наиболее сильные обстрелы пришлись на конец мая — начало июня. Тогда, по данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, в день по городу выпускали более 800 снарядов. Город закрыли, а жителей Шебекино и соседних сел эвакуировали. К середине июня интенсивность обстрелов начала снижаться, однако обстановка там до сих пор не нормализовалась. Шебекино — один из основных промышленных кластеров Белгородской области. В городе располагается ряд крупных промышленных предприятий — например, один из заводов «СИ Груп», российско-итальянского совместного предприятия по производству макарон, круп и масел, выпускающий макароны «Шебекинские», Шебекинский меловой завод, Шебекинский машиностроительный завод, Шебекинский маслодельный завод, Завод премиксов № 1, завод по выпуску искусственных сапфиров «Монокристалл», чья продукция используется при производстве iPhone.

«Крыша как дуршлаг»

Пока прошла одна волна выдачи грантов предприятиям Шебекино — в мае было выделено 46 грантов на сумму 397 млн руб. (они достались в том числе 18 индивидуальным предпринимателям). Поддержку получили те, кто пострадал еще в начале обстрелов, осенью 2022 года.

Однако в конце мая — начале июня начались самые сильные обстрелы Шебекино, соответственно, число пострадавших предприятий резко увеличилось, а суммы ущерба кратно возросли. При этом информации по следующему траншу власти не дают, утверждают предприниматели, с которыми поговорил РБК.

«Наше правительство, Минэк (региональный), говорят, ждите следующего транша. Сначала говорили, что это будет 15 октября, сейчас утверждают, что точной даты нет, — говорит генеральный директор химического завода «Аллнекс Белгород» Оксана Косицина. По ее словам, после июньских обстрелов было уничтожено две трети их производства.

Некоторые предприятия пока не стали подавать заявки на частичное возмещение ущерба. «Нам [власти] сразу сказали, что денег нет. Зачем мы будем подавать?» — пояснил директор компании «Технолайн» (производит краски, лаки, смолы) Ираклий Ломакин. Также объяснил отсутствие заявки на грант и директор Завода премиксов № 1 Алексей Балановский.

«ИнБиТек» (занимается металлопрокатом, пострадала во время осенних обстрелов прошлого года) была в очереди на получение гранта в первую волну. Компания оценила ущерб в несколько миллионов рублей, ей предложили возмещение в 434 тыс. руб. «В очереди на грант у меня был порядковый номер 37. Но на мне выделенные деньги закончились, и они по остаточному принципу предложили мне чуть больше 400 тыс. руб., — рассказал директор компании Игорь Чернов. — Я спросил, когда мне дадут остальное, если я сейчас возьму деньги, и получил ответ о том, что в таком случае больше не дадут ничего, моя заявка будет закрыта. Я отказался. Сказали ждать следующего транша, но, когда он будет, неизвестно». При этом в региональном министерстве Чернову сказали, что выдача грантов во вторую волну необязательно начнется с его предприятия — пока эта процедура не установлена и механизм следующей выдачи грантов неизвестен.

«У нас есть группа, в которой состоят около 160 руководителей шебекинских предприятий. На прошлой неделе (с 2 по 8 октября. — РБК) мы сделали перекличку: дали ли кому-то что-то. Никому ничего не дали», — добавил Чернов.

Фото: предоставлено РБК Игорем Черновым Фото: предоставлено РБК Игорем Черновым Фото: предоставлено РБК Игорем Черновым Фото: предоставлено РБК Игорем Черновым Фото: предоставлено РБК Игорем Черновым Фото: предоставлено РБК Игорем Черновым

Предприниматели подчеркивают, что с приходом осени и дождей вопрос восстановления зданий становится гораздо более острым. «На сегодняшний день у нас получается так: зима [близится], стекла побиты, стены побиты, крыша пробита», — пояснил Ломакин.

«У меня крыша как дуршлаг, — рассказал директор «ИнБиТека» Игорь Чернов. — Необходимо в срочном порядке готовиться к зимнему периоду. Если в ближайшее время не будет принято никаких решений, связанных с выдачей нам денег, мы будем вынуждены законсервировать предприятие, потому что зимой в нем физически невозможно будет находиться. Мы писали письмо в наш Минэк, но ответа не получили».

В Минпромторге России не ответили на вопрос РБК о том, когда планируется следующая выдача грантов предприятиям Шебекино.

Какой ущерб получили предприятия

В начале июня, после начала самых тяжелых обстрелов, белгородский губернатор Вячеслав Гладков оценил сумму, необходимую для восстановления пострадавших предприятий, в 13 млрд руб.

Завод премиксов № 1 насчитал 3 млрд руб. ущерба. «После завершения обстрелов 14 июня мы начали восстанавливать завод. Запустились 30 августа. Поработали 25 дней, и опять наш завод сильно обстреляли, — рассказал Балановский. — Две недели мы восстанавливались и вот только вчера (9 октября. — РБК) запустились снова. Обстрелы продолжаются, под Богом ходим, но тем не менее мы работаем».

Ущерб «Аллнексу», по данным самого предприятия, составил 450 млн руб. (кроме того, сама оценка, которую заказывало предприятие, обошлась ему более чем в 1 млн руб.). Завод находился в простое четыре месяца, пока шли ремонтные работы. Однако вскоре после запуска, в сентябре, обстрелы возобновились, и производство снова встало. Кроме того, от новых прилетов в помещениях вылетели только что вставленные стекла, добавив к сумме ущерба еще 7 млн руб.

«Нам надо выживать и платить людям зарплату, надо платить платежи по аренде, у нас оборудование в лизинге, и нам никто не отменил его. Мы ночью фурами под обстрелами вывозили продукцию со складов, которая уцелела, чтобы просто выжить. Мы вывезли ее в Белгород и потом реализовывали», — говорит директор «Аллнекса Белгород».

«Мы собирали деньги где могли. Например, продали два личных автомобиля и выплатили людям зарплату, потому что нам не из чего было ее платить, у нас нет оборота денег», — рассказывает Марина Крикавцова, финансовый директор компании «Кливер», производящей упаковку и этикетки (ущерб предприятию от прошлогодних осенних обстрелов составил чуть больше 10 млн руб., ему дали грант в размере 4 млн руб.).

Завод премиксов № 1 согласился взять кредит (на 50 млн руб. сроком на пять лет под 5% годовых). «Но это капля в море, конечно, — признается директор Алексей Балановский. — У нас были свои какие-то запасы, плюс займы брали от физлиц. С миру по нитке».

Остальные руководители опрошенных РБК компаний сочли нецелесообразным брать кредит, пояснив, что долговая нагрузка на них за последний год очень сильно возросла и увеличивать ее они не могут. «Во-первых, кредит все равно надо отдавать, пусть и с минимальной ставкой. Во-вторых, мы даже не знаем, сохранятся ли у нас вообще эти активы или нет», — объясняют они отказ от участия в программе кредитования.

«Вы ненадежные, вы же в зоне обстрелов»

Военные действия, вынужденные простои и резкое сокращение оборота потянули за собой и другие проблемы, поясняют предприниматели. Так, например, кому-то контрагенты пошли навстречу, согласившись отложить платежи, а с кого-то стали требовать погашения обязательств. «Мы остановили платежи всем поставщикам. Некоторые пошли нам навстречу, сказали, восстанавливайтесь, мы будем вас ждать, все понимаем. Но были и такие, которые сразу начали истерить, забирать сырье, угрожать начислять проценты», — рассказала Косицина. По ее словам, более 60% поставщиков начали требовать немедленного исполнения обязательств по контрактам.

Постепенно компании стали выпадать из рынка: новые поставщики и покупатели опасаются с ними работать из-за постоянных обстрелов. «Мы звоним своим покупателям, говорим, что мы вернулись, мы работаем. А они нам говорят: «Извините, вы ненадежные, вы же в приграничной зоне», — сетует финдиректор «Кливера».

«Нам перестали доверять контрагенты, — подтверждает Ираклий Ломакин из «Технолайн». — Если раньше были авансированные платежи, то сейчас нам говорят, что мы в зоне обстрелов, мол, сначала привезите нам товар, а потом мы его оплатим. Нарушена вся финансовая цепочка». Против «Технолайна» было подано девять исков.

Помимо потери рынков сбыта предприятия сталкиваются с уходом сотрудников, так как многие уезжают из Шебекино в более безопасные места. Так, в «Кливере» из 73 человек основного состава уволился 21 человек, Завод премиксов № 1 лишился примерно трети сотрудников.

«Если все это не будет решено, то неизбежно закончится тем, что многие остановят производства. Потому что нет людей, нет логистики, нет помощи, нет поступлений, нет безопасности», — считает директор «ИнБиТека» Игорь Чернов.

«Перезапуск» Шебекино

Предприятия Шебекино несколько месяцев назад направили обращение президенту Владимиру Путину, под которыми подписались более 40 руководителей предприятий и ИП Шебекинского городского округа. В обращениях авторы перечисляли меры, которые, по их мнению, необходимо ввести. В частности, они просили:

мораторий на начисление налогов, сборов, арендных и коммунальных платежей, платежей по кредитам;

субсидии на выплату зарплат работникам в простое, а также на выплату компенсаций при их вынужденном увольнении;

мораторий на банкротство, начисление штрафов, пеней, приостановку исполнительных производств;

обеспечение безопасного доступа сотрудников на предприятия для вывоза оборудования;

выделение арендных площадей в безопасных районах на льготных условиях, а также субсидирование релокации производств.

С федерального уровня обращения расписали на региональный, в итоге в начале июля предприниматели получили ответ (есть у РБК) от Министерства экономического развития и промышленности области. В нем напоминается об уже существующих мерах поддержки, например о налоговых каникулах или о том, что в Белгородской области действуют субсидии для предпринимателей, которые организуют общественные работы для граждан, состоящих в Центре занятости, или временно трудоустраивают работников, «находящихся под риском увольнения». В ответ на просьбу предприятий обеспечить безопасный доступ сотрудников на производство, в министерстве отметили, что сейчас «обеспечен свободный доступ» на территорию Шебекино.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил РБК, что в его аппарат обращались предприниматели как Белгородской, так и других пострадавших областей. Он напомнил, что в регионе уже распределили более 800 млн руб., а также предоставили пострадавшим компаниям льготы.

«Но этого, конечно, мало с учетом того, что обстрелы продолжаются. И реальный ущерб больше выделенных денег и льгот, — признал бизнес-омбудсмен. — Ситуация осложняется подчас невозможностью попасть на территорию пострадавших предприятий и для самих владельцев, и для страховых компаний для оценки реального ущерба из-за продолжающихся обстрелов».

Руководители предприятий, с которыми общался РБК, считают, что в перспективе в Шебекино может быть создана свободная (особая) экономическая зона (СЭЗ/ОЭЗ) по примеру ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей (указ о создании СЭЗ в этих четырех регионах был подписан 24 июня). Для резидентов СЭЗ в течение десяти лет вводится нулевая ставка налога на прибыль (в отношении прибыли с инвестпроектов в экономической зоне), налога на имущество, на три года — земельного налога. Также устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов.

В Минэкономразвития России РБК сообщили, что сейчас совместно с Белгородской областью обсуждаются возможности расширения территории опережающего развития (ТОР) «Губкин» (город в 120 км от Шебекино, ТОР там создана в 2018 году) за счет преобразования в ОЭЗ с новыми участками. На вопрос о том, какие именно участки обсуждаются для включения в возможную ОЭЗ и входит ли в их число Шебекино, в министерстве посоветовали обратиться к региональным властям.

В комментарии РБК Борис Титов предположил, что в будущем может понадобиться комплексное решение, «связанное с «перезагрузкой» не только экономики Шебекино, но и в целом наиболее пострадавших приграничных территорий». «Сюда действительно могут войти особые налоговые решения, релокация производств, льготы по коммунальным платежам. Шебекино — это изначально сильный промышленный кластер. И когда напряжение там спадет, при предоставлении дополнительных льгот, новых стимулов промышленное Шебекино может быть перезапущено, так как потенциал там для этого есть», — добавил уполномоченный по защите прав предпринимателей.

В Министерстве экономического развития и промышленности Белгородской области, а также в региональной Торгово-промышленной палате на момент выхода заметки не ответили на запрос РБК.