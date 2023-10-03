Под обстрел попала территория предприятия в белгородском Шебекино

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Под обстрел со стороны Украины попал город Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Снаряды упали на территории промышленной зоны. Оперативные службы уточняют последствия обстрела. По словам Гладкова, пострадавших нет.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ и подвергается атакам беспилотников.

1 октября Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино. Пострадали три человека: одна женщина получила осколочные ранения шеи, у двоих мужчин осколочные ранения ног. Повреждения получили фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля.