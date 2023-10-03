 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Под обстрел попала территория предприятия в белгородском Шебекино

Белгородский губернатор Гладков: под обстрел попал город Шебекино
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Под обстрел со стороны Украины попал город Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Снаряды упали на территории промышленной зоны. Оперативные службы уточняют последствия обстрела. По словам Гладкова, пострадавших нет.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ и подвергается атакам беспилотников.

1 октября Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино. Пострадали три человека: одна женщина получила осколочные ранения шеи, у двоих мужчин осколочные ранения ног. Повреждения получили фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля.

Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил об обстреле центрального рынка в Шебекино
Политика
Шебекино и два села остались без света после обстрела
Политика
Гладков сообщил о повторном обстреле села Большетроицкое под Шебекино
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 103,87 (+0,7) Инвестиции, 02 окт, 16:46 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 98,48 (+1,06) Инвестиции, 02 окт, 16:46
Суд в ДНР выдворил двух священников ПЦУ Политика, 09:01
Что будет, если Германия перестанет выпускать автомобили, — The Economist Pro, 09:01
10 главных действующих лиц октября 1993 года. История в фото Политика, 09:00 
Новые отшельники: как минимизировать минусы удаленной работы РБК и Ahead, 08:39
24% доходности: заплатит ли «Сургутнефтегаз» супердивиденды за 2023 год Pro, 08:38
Под обстрел попала территория предприятия в белгородском Шебекино Политика, 08:34
Топливо разлилось на станции под Красноярском из-за столкновения вагонов Общество, 08:24
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:05
FT узнала о требовании Индии к Канаде отозвать свыше 40 дипломатов Политика, 08:03
В «Спартаке» определились с вариантами главного тренера команды Спорт, 08:00
В Белоруссии начались занятия по мобилизационной готовности Политика, 07:57
Ангола ввела безвизовый режим с Россией Общество, 07:37
Власти оценили динамику рождаемости в России до 2026 года Экономика, 07:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:17