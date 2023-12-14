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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Швеции обеспокоился реакцией США на раскол в ЕС по поводу Украины

Премьер Швеции заявил, что раскол в ЕС отразится на помощи США Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
Ульф Кристерссон
Ульф Кристерссон (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Возможный раскол по украинскому вопросу на саммите Евросоюза в Брюсселе может повлиять на решение конгресса США выделить Киеву помощь. Такое мнение выразил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью газете Financial Times.

«Я больше всего обеспокоен тем, что, если Европа продемонстрирует признаки раскола, это будет знаком для США. И наоборот. Если мы хотим, чтобы США продолжали поддерживать Украину, Европа должна показать американскому народу, что мы придерживаемся поддержки Украины», — заявил Кристерссон после саммита Северных стран, на котором присутствовал украинский президент Владимир Зеленский.

Он также сообщил, что обеспокоен тем, как пройдет саммит ЕС в Брюсселе 14–15 декабря. По его словам, «следующие два-три дня» станут либо поводом для тревоги, либо покажут, что сообщество «все еще едино». Кристерссон также отметил, что самыми серьезными компонентами силы ЕС за последние два года были единство стран-членов и трансатлантическое партнерство, которое «так хорошо работало». «Это было бесценно», — резюмировал шведский премьер.

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Саммит Евросоюза пройдет в Брюсселе 14 и 15 декабря. На нем, в частности, планируется обсудить возможность начала переговоров о вступлении Украины в сообщество и выделение ей макрофинансовой помощи в размере €50 млрд на 2024–2027 годы. Против обоих решений неоднократно выступала Венгрия. Так, в начале декабря премьер-министр страны Виктор Орбан написал соответствующее письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю и дал два интервью, в которых подтвердил намерение препятствовать принятию Украины в ЕС.

В качестве возможных условий разблокировки финансовой помощи Киеву официальные лица Венгрии в разное время называли невключение венгерских компаний в украинский список «спонсоров войны» и разморозку средств поддержки Будапешта в размере €30 млрд.

Ранее резидент США Джо Байден призвал конгрессменов принять решение о выделении помощи Украине до рождественских праздников. Дополнительное финансирование Киева он назвал «самым большим рождественским подарком» для президента России Владимира Путина. Лидер республиканских сенаторов Митч Макконнелл отметил после этого, что принять законопроект до Рождества будет «практически невозможно».

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Теги
Швеция США Евросоюз Военная операция на Украине
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